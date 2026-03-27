Налоговая РТ напомнила о важности официальной зарплаты

Обеспечить социальные гарантии и защитить свое будущее можно только при официальном трудоустройстве. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан обращает внимание граждан на важность легализации трудовых отношений. Получение заработной платы «в конвертах» лишает работника целого ряда законодательно предусмотренных прав. Официальный доход — это не просто цифра в расчетном листке, а фундамент социального статуса и материального благополучия граждан. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по РТ.

«От легальности зарплаты напрямую зависит формирование пенсионного капитала: страховые взносы, которые работодатель уплачивает с „белой“ зарплаты, являются основой будущей пенсии, тогда как их отсутствие неизбежно ведет к существенному снижению пенсионного обеспечения. Кроме того, размер социальных пособий – по временной нетрудоспособности, беременности и родам или при производственном травматизме – рассчитывается исключительно исходя из официального заработка. Не менее важен и вопрос кредитоспособности: подтвержденный доход остается главным условием для одобрения банковских кредитов, ипотеки и положительного решения при оформлении виз. Говоря о выгоде, стоит помнить и о налоговых преференциях: возможность получить имущественные или социальные налоговые вычеты при покупке жилья, оплате обучения или лечения доступна только тем, кто платит налог на доходы физических лиц. Наконец, официальное трудоустройство само по себе является надежной гарантией соблюдения трудовых прав, включая право на оплачиваемый отпуск и защиту от незаконного увольнения», – говорится в сообщении пресс-службы.

ФНС России предоставляет удобные цифровые инструменты для контроля за своими доходами. Актуальные сведения об официальной зарплате и уплаченных налогах каждый может просмотреть в разделе «Доходы» «Личного кабинета для физических лиц» на сайте ФНС России. Оценить, насколько предлагаемый уровень оплаты соответствует среднерыночным показателям по отрасли, поможет сервис «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки».

Если работодатель отказывается официально оформлять трудовые отношения и выплачивает «серую» зарплату, согласно УФНС РТ, граждане вправе обратиться за защитой в районную прокуратуру, Государственную инспекцию труда, территориальный налоговый орган или в судебные инстанции. Получить дополнительную информацию и консультацию по вопросам неформальной занятости можно в Управлении по телефону: 8 (843) 528-09-90 (доб. 13-94).

Напомним, что руководителей организаций, занижающих зарплаты сотрудников, могут пригласить на заседания межведомственных рабочих групп по вопросам нелегальной занятости. Такие заседания проходят в исполкомах муниципальных образований и налоговых органах, в которых могут участвовать представители инспекции по труду и прокуратуры.

Только за январь – февраль 2026 года состоялось 255 заседаний, на которых заслушали 484 работодателя, выплачивающих заработную плату ниже МРОТ или ниже средней по отрасли. По итогам встреч 463 организации (95,7% от общего числа) увеличили выплаты своим сотрудникам. Дополнительные поступления в бюджет составили по НДФЛ – 25,6 млн рублей и по страховым взносам – 128,2 млн рублей.