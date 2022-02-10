Налоговая инспекция в Челнах прекратит прием посетителей из-за вспышки Covid-19

С 10 по 22 февраля налоговая инспекция в Набережных Челнах прекратит прием налогоплательщиков в связи с распоряжением руководителя УФНС России по Республике Татарстан. Мера принимается из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом пишут «Челнинские известия».

Услуги в ИФНС Автограда можно будет получить в онлайн-режиме по квалифицированной электронной подписи.

«Практически любую услугу можно получить онлайн, более 60 онлайн-сервисов доступны на сайте nalog.gov.ru и в мобильных приложениях. Мы остаемся на связи, получить консультацию можно по телефону 8-800-222-2-222. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!» — говорится в сообщении налоговой.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах выросло число пользователей с личными кабинетами на сайте налоговой службы.