Налоговая инспекция Челнов взыскала с должников 2,5 млрд рублей

С начала текущего года налоговая инспекция Набережных Челнов взыскала с должников 2,5 млрд рублей. Об итогах деятельности налоговиков на аппаратном совещании рассказала начальник инспекции ФНС по городу Диана Сагетдинова.

По состоянию на 1 октября общая сумма задолженности в консолидированный бюджет республики составила 918,7 млн рублей. Задолженность по имущественным налогам снизилась до 262,8 млн рублей (это на 153 млн меньше, чем в начале года). Более 33 тыс. челнинцев не заплатили налоги за 2019 год. Сумма этой задолженности составляет 69 млн рублей.

«В суды направлено 11 тыс. административных заявлений на сумму 216 млн рублей, службой судебных приставов в отношении должников вынесено более 800 ограничений на выезд, по 26 постановлениям наложен арест на имущество с санкции прокурора на сумму 18 млн рублей», — отметила докладчик.

По словам начальника инспекции ФНС по Автограду, в отношении должников применяются меры принудительного взыскания за счет денежных средств на счетах в банках, приостановления операций по счетам, взыскания задолженности за счет имущества должника и в судебном порядке.

«В результате применения всех мер принудительного взыскания во все уровни бюджетов поступило более 2,5 млрд рублей, в том числе в ходе исполнительных производств — почти 200 млн рублей», — пояснила Сагетдинова.

В этом году на налоговый учет поставлено более 3 тыс. субъектов предпринимательства. В Челнах по состоянию на 1 октября в инспекции значатся 17 303 юридических лица, 13 661 индивидуальный предприниматель и свыше 500 тыс. физических лиц.