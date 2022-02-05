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Ру Тат
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Общество
5 февраля 2022  08:04

Налогоплательщикам Татарстана расскажут об изменениях в декларировании доходов

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Жители Татарстана могут поучаствовать в информационном вебинаре, посвященном изменениям законодательства по налогу на доходы физических лиц, касающимся декларирования доходов и получения налоговых вычетов физическими лицами в 2022 году.

Мероприятие организует Управление ФНС России по Татарстану. Событие состоится в четверг, 10 февраля, в 10 часов по московскому времени, сообщает пресс-служба ведомства.

Проведет вебинар начальник отдела камерального контроля №3 Гузяль Арикова. Желающие смогут задать вопросы по рассматриваемой теме в режиме онлайн.

Мероприятие бесплатное, принять участие в нем сможет любой желающий. При этом необходимо зарегистрироваться по ссылке — https://events.webinar.ru/kontur/10140635.

#вебинар #налоговая служба
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