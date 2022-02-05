Налогоплательщикам Татарстана расскажут об изменениях в декларировании доходов

Жители Татарстана могут поучаствовать в информационном вебинаре, посвященном изменениям законодательства по налогу на доходы физических лиц, касающимся декларирования доходов и получения налоговых вычетов физическими лицами в 2022 году.

Мероприятие организует Управление ФНС России по Татарстану. Событие состоится в четверг, 10 февраля, в 10 часов по московскому времени, сообщает пресс-служба ведомства.

Проведет вебинар начальник отдела камерального контроля №3 Гузяль Арикова. Желающие смогут задать вопросы по рассматриваемой теме в режиме онлайн.

Мероприятие бесплатное, принять участие в нем сможет любой желающий. При этом необходимо зарегистрироваться по ссылке — https://events.webinar.ru/kontur/10140635.