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Общество 3 октября 2026 09:10

Налоги за 2025 год нужно уплатить до 1 декабря 2026 года

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Россиянам необходимо уплатить налоги за 2025 год не позднее 1 декабря 2026 года. Если не внести платеж вовремя, на сумму задолженности начнут начислять пени, рассказали РИА Новости в Федеральной налоговой службе России.

В ФНС пояснили, что при пропуске установленного срока на едином налоговом счете (ЕНС) образуется задолженность, на которую будут ежедневно начислять пени.

При этом тем, кто уже пополнил единый налоговый счет к моменту получения уведомления, повторно платить не нужно: внесенная сумма будет учтена.

В налоговой службе также уточнили, что обработка платежей может занимать до 10 рабочих дней.

#уплата налогов #налоги #ФНС России
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