Налоги на «богатых», авто и землю: за что еще татарстанцам выставили платежи на 9 млрд

Жителям Татарстана направлено свыше 2,2 млн налоговых уведомлений, по которым они должны заплатить 9,1 млрд рублей имущественных налогов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Заплатить налоги должны свыше 2,2 млн жителей

Всего жителям Татарстана направлено свыше 2,2 млн налоговых уведомлений, по которым они должны заплатить 9,1 млрд рублей имущественных налогов за прошлый год – это почти на 500 млн рублей больше, чем за 2021 год. Об этом рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по РТ Марат Сафиуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

Он напомнил, что оплатить имущественные налоги нужно до 1 декабря этого года.

«Мы должны собрать 9,1 млрд рублей: это транспорт – 5 млрд, налог на имущество физлиц – 2,8 млрд и земельный налог – 1,3 млрд рублей», – рассказал Сафиуллин.

Отметим, что сумма по земельному налогу выросла на 10% по сравнению с прошлым годом, налога на имущество – на 11%, а сумма транспортного налога увеличилась на 2%.

При этом средний платеж в Татарстане по налогу на имущество физлиц составляет 1802 рубля, по транспортному – 4896 рублей и земельному – 1276 рублей.

Кроме того, в уведомления включены налог на доходы физических лиц на сумму 375 млн рублей. Это те, с кого не был удержан налог налоговыми агентами, с выигрышей и так называемый налог «на богатых» – в этом случае перечисляется 15% от дохода, если в год он превышает 5 млн рублей.

4,8 млрд рублей уже оплачено

На сегодняшний день 4,8 млрд рублей налогов жители Татарстана уже оплатили, подчеркнул Сафиуллин.

«Мы на сегодняшний день, еще до 1 декабря, уже собрали почти половину причитающихся к уплате имущественных налогов. Это больше, чем в прошлом году, на 8%», – заявил он.

Марат Сафиуллин напомнил, что оплатить имущественные налоги нужно до 1 декабря этого года Фото: prav.tatarstan.ru

Глава УФНС также добавил, что задолженность по имущественным налогам в республике снизилась до 1,5 млрд рублей, что на 1,3 млрд рублей меньше, чем в начале этого года.

Он также отметил, что об оплате не стоит беспокоиться тем жителям республики, у кого сумма налоговых начислений не превышает 100 рублей, имеются льготы, освобождающие от уплаты налога, или же есть положительное сальдо единого налогового счета, которое перекрывает сумму предстоящих начислений.

Льготы почти на 1,7 млрд рублей

Сафиуллин не обошел вниманием и льготников. По его словам, общая сумма налоговых льгот по имущественным налогам за прошлый год в Татарстане составила почти 1,7 млрд рублей, что почти на 300 млн больше, чем в 2021 году.

При этом львиная доля от этой суммы приходится на налог на имущество – 1,4 млрд рублей. В этой части льготы положены около 940 тыс. татарстанцев.

Еще 260 млн рублей – это льготы по земельному налогу, которые положены 577 тыс. человек, и 18,5 тыс. татарстанцев могут рассчитывать на налоговые послабления по транспортному налогу на сумму 21 млн рублей.

С этого года оплачивать налоги можно через Госуслуги. «Важное изменение, что сегодня можно подключиться к личному кабинету не только через сайт налоговой службы, но и через портал Государственных услуг. Это просто, удобно, и уже 80 тыс. татарстанцев воспользовались этим сервисом», – рассказал Сафиуллин.

Помимо Госуслуг оплатить налоги можно через мобильное приложение «Налоги ФЛ» или через «Личный кабинет налогоплательщика». А те, кто предпочитает платить лично офлайн, могут воспользоваться платежными терминалами, банками и почтовыми отделениями.

Оплачивать налоги можно через Госуслуги, мобильное приложение и офлайн Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Для 12 тыс. татарстанцев выезд из страны закрыт

«Хочу предупредить, что на тех граждан, кто не оплачивает своевременно налоги на имущество и доходы физлиц, могут быть наложены ограничения на выезд за пределы России», – заявил Сафиуллин.

На сегодняшний день около 12 тыс. жителей республики не могут выехать за пределы страны из-за неуплаты налогов.

По словам главы УФНС, количество невыездных граждан очень низкое, если учитывать, что налоги должны оплачивать свыше 2,2 млн человек.

«В целом к количеству тех, кто обязан заплатить, а их более 2,2 млн человек, число очень небольшое. Может быть, это по неосторожности или “заплачу попозже”. Однако прошу до этого не доводить и заплатить вовремя», – отметил Сафиуллин.