Налог для богатых, до 1 млн за контракт и праймериз в Татарстане: обзор событий недели

Рустам Минниханов посетил Узбекистан в составе правительственной делегации

Фото: rais.tatarstan.ru

«Все регионы Узбекистана хотят работать с Татарстаном»: состоялся визит Президента России в Узбекистан

Важнейшее внешнеполитическое событие недели – поездка Президента России Владимира Путина в Узбекистан. По дипломатическому протоколу этот визит носил статус государственного. То есть это было не спонтанное или приуроченное к какому-то событию мероприятие, а плановый государственный визит к одному из близких союзников России.

Раз визит государственный, то подразумевалось не только общение президентов тет-а-тет, но и участие государственных делегаций. Примечательно, что в состав российской делегации были включены два «крыла» Владимира Путина по взаимодействию с исламским миром – Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В резиденции Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялись переговоры лидеров стран. По итогам переговоров состоялась их совместная пресс-конференция.

Главное из заявлений Мирзиёева на встрече с Путиным:

Ташкент ценит, что один из первых своих визитов после избрания на пост Президента РФ Путин нанес в Узбекистан. Это свидетельство высочайшего уровня диалога.

Торговое представительство Узбекистана в РФ появится в ближайшие месяцы.

У РФ и Узбекистана есть договоренности о модернизации газотранспортной системы, увеличении объемов поставок газа, нефти и нефтепродуктов.

Наши страны подпишут соглашение о реализации проектов строительства атомных электростанций малой мощности.

Главное из заявлений Путина на встрече с Мирзиёевым:

Переговоры прошли в конструктивном ключе и были очень полезными.

Позиции России и Узбекистана во многом совпадают или близки.

Наши страны последовательно переходят на расчеты в национальных валютах.

Экспорт российского газа в Узбекистан через Казахстан осуществляется с большим опережением графика, Россия готова увеличить объемы. Ведутся работы по увеличению пропускной способности трубопровода «Средняя Азия — Центр», это позволит нарастить поставки газа в Узбекистан до 11 млрд кубометров в год.

В России живут и работают более миллиона граждан Узбекистана. Мы ценим их вклад в развитие нашей страны.

Развивается сотрудничество в сфере спорта. Приветствуем решение Узбекистана о проведении у себя «Игр будущего».

Как видим, во многом это были переговоры по деловой повестке, по дальнейшему увеличению товарооборота. Что неудивительно, ведь сегодняшний Узбекистан – важный экономический партнер России.

В рамках работы в составе российской делегации Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Последний высоко оценил личный вклад Минниханова в развитие не только татарстано-узбекских отношений, но и в целом в укрепление отношений России и Узбекистана.

«Все регионы Узбекистана хотят работать с Татарстаном. Когда встает вопрос о необходимости обмена опытом с регионами России, все наши области хотят получить именно опыт Татарстана», – подчеркнул премьер-министр Узбекистана.

В ходе дальнейшей работы в рамках государственного визита Путина Раис Татарстана принял участие в церемонии подписания ряда двусторонних документов. Рустам Минниханов и хоким Джизакской области Узбекистана подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве между Правительством Татарстана и Хокимиятом Джизакской области. Такое же соглашение было подписано с руководством Жокаргы Кенеса (Верховного Совета) Каракалпакстана.

Раис Татарстана выступил на заседании Совета регионов России и Узбекистана, прошедшем с участием глав двух государств. Приветствуя президентов, Рустам Минниханов поблагодарил их за поддержку. «Высоко ценим возможность расширения взаимодействия с Узбекистаном в рамках дружественных отношений наших стран, признательны за ваше внимание и поддержку наших совместных проектов», – отметил он.

Как видим, взаимоотношения Татарстана и Узбекистана – это, прежде всего, крепкая дружба братских народов. Татары и узбеки – братья по вере и традициям, они прекрасно понимают друг друга. И это, безусловно, идет на пользу всей России. Именно этим фактором руководствовался Президент России, включая Рустама Минниханова в состав своей делегации для государственного визита в Узбекистан.

«Единая Россия» обнародовала результаты предварительного голосования Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Радикальное обновление: «Единая Россия» в Татарстане подвела итоги праймериз

Внутриполитическое событие недели в Татарстане – «Единая Россия» обнародовала результаты предварительного голосования. Результаты праймериз – это ориентир для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты Госсовета РТ на осенних выборах.

Татарстан предсказуемо оказался в лидерах среди российских регионов по количеству участников предварительного голосования – более 171 тыс. человек проголосовали за 312 кандидатов.

Уточним, что на сегодняшний день ЕР остается единственной политической силой, которая отбирает кандидатов на выборы путем использования процедуры предварительного голосования. И сразу важный момент: по итогам общероссийского праймериз депутатский корпус «Единой России» может быть обновлен наполовину.

Тренд на обновление депутатского корпуса заметен и в Татарстане. Напомним, что в парламент республики избираются 100 депутатов, из которых 50 – по одномандатным избирательным округам и 50 – по единому избирательному округу, то есть по республиканским спискам кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Так что нас интересует ситуация именно по 50 верхним позициям в списке победителей праймериз – как по партийному списку, так и среди одномандатников.

Из 50 человек, выигравших голосование по единому округу (партийный список), 28 действующих депутатов и 22 новичка. Ожидаемое обновление Госсовета РТ по партийному списку составит около 40%, так как в топ-50 явно проходные первые 44 места. Можно смело предположить, что депутатский корпус по спискам «Единой России» обновится почти наполовину. В топ-50 попали два участника СВО из девяти заявившихся на праймериз: Расим Баксиков – 3-е место, Марат Галиев – 41-е место.

Среди 50 победителей по одномандатным округам ситуация зеркальная: 22 действующих депутата и 28 новичков. Ожидаемое обновление Госсовета РТ среди одномандатников составит около 56%.

Сложив голосование по единому округу и одномандатным округам, делаем вывод, что депутатский корпус от «Единой России» в региональном парламенте может измениться наполовину. Что можно считать его радикальным обновлением.

На 26 июня (предварительно) запланировано проведение конференции Татарстанского отделения партии «Единая Россия», на которой будут сформированы окончательные списки кандидатов в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва.

Для граждан вводится прогрессивная шкала налогообложения по подоходному налогу Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Всё для фронта, всё для Победы: в России стартовала налоговая реформа

Событие недели в экономической жизни страны – грядущая налоговая реформа.

Поправки в законодательство, связанное с налогами, могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию и вступить в силу с 1 января 2025 года. «Это позволит обеспечить реализацию поручений Президента по ряду социально значимых вопросов, озвученных в рамках Послания», – так анонсировали налоговые изменения в Министерстве финансов РФ.

Сама реформа коснется как граждан, так и бизнеса.

Начнем с граждан. Для них вводится прогрессивная шкала налогообложения по подоходному налогу. При этом доходы до 200 тыс. рублей в месяц будут облагаться по ставке 13% (как и раньше), доходы выше этой суммы – по ступенчатой системе, где для каждого диапазона будет своя налоговая ставка от 15% до 22%.

Для семей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не более 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц (в 2025 году это около 320 тыс. рублей на человека в год) будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13% (так называемый налоговый кешбэк).

В Минфине подсчитали, что налоги вырастут примерно для 2 млн человек, или 3,2% от работающего населения страны.

Что касается бизнеса, то для него запланировано такое увеличение налогов:

Повысится с 20% до 25% налог на прибыль компаний. Часть компаний, работающих по УСН, возможно, будут платить НДС.

Планируется увеличить порог для применения УСН, провести амнистию для тех, кто дробил бизнес, уходя от налогов, ввести ряд новых акцизов, например на жидкий никотин.

Всего с предпринимателей и населения в 2025 году могут собрать дополнительно 2,6 трлн рублей. Эта оценка содержится в пояснительной записке Минфина РФ к проекту налоговой реформы. Следует сказать, что окончательные очертания реформы еще не одобрены – Минфин только внес в Правительство пакет поправок, который еще должен пройти согласование через законодательную власть и Президента РФ. Так что возможны изменения.

Между тем, к проекту реформы очень много вопросов. Экономисты объясняют повышение налогов формулировкой, что только у 3,2% россиян доход превышает 200 тысяч в месяц и поэтому остальным волноваться не стоит. То есть в России живут зажиточно примерно 2 миллиона человек, которых надо немного «обезжирить».

Стоило ли «огород городить» ради налогообложения этих самых 2 миллионов россиян? Сколько налоговики с них соберут? Как уверяют в Минфине РФ, дифференцированные ставки по НДФЛ дадут в 2025 году дополнительный доход в размере 533 млрд рублей. Но так ли это будет на самом деле?

Самый тяжелый удар налоговой реформы примет на себя бизнес – как крупный, так и малый со средним. Например, налоговая нагрузка на малое и среднее предпринимательство может вырасти кратно. Повышение ставки и низкая граница отсечения доходов по НДФЛ вкупе со «сближением» УСН и основной системы налогообложения за счет вменения обязанности уплаты НДС «упрощенцами» приведет к росту налоговой нагрузки именно на сегмент предпринимателей, занятых в малом и среднем бизнесе.

Повышение налога на прибыль с 20% до 25% лишит бизнес части ресурсов для пополнения оборотных средств, выплат на зарплату и дивидендов, ударит по инвестициям в основные средства.

Вообще есть аксиома в макроэкономике – повышение налогов всегда негативно влияет на валовый внутренний продукт. Так что одним из следствий налоговой реформы может стать замедление экономического роста.

Не следует забывать, что бизнес, юридические лица – это всего лишь юридическая конструкция, стопка учредительных бумаг в сейфе с печатью. Все повышения налогов бизнес в конечном итоге заложит в цены, а это может усилить инфляцию. Для Центрального банка это может стать дополнительной проблемой.

А так налоговую реформу можно объяснить тем, что бремя растущих в последнее время расходов (в том числе военных) сильно давит на бюджет, как и санкции со стороны Запада. Страна уже живет в парадигме «всё для фронта, всё для Победы». А для этого требуются большие финансовые ресурсы. Рано или поздно кто-то должен был взять эту ношу на себя.

Человейники на выселках появляться больше не должны Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Забыть Куюки: в Госсовете РТ разбирались с градостроительными разрешениями

Событие недели для муниципалитетов Татарстана – заседание Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию. На нем говорилось о проблемах муниципалитетов, связанных с получением разрешений на строительство. Проблемы возникли с начала года – с тех пор, как у местных властей Татарстана отобрали право выдавать разрешения на застройку. На сегодняшний день из всех поданных в Минстрой РТ заявлений с просьбой разрешить строительство отказ получили 65%.

«Значительное количество связано с неполным комплектом подаваемых документов и несоответствием земельных участков требованиям градостроительного плана. Зачастую отсутствуют результаты инженерных изысканий, а также технические условия подключения объектов к сетям», – сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев.

Все это означает, что при старом порядке, когда все решалось в районах, была некоторая «вольница» в выдаче разрешений, слишком либеральный подход. Значит, правильно сделали, что ужесточили контроль за выдачей разрешений и сосредоточили его в одних руках.

Директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев, докладывая о работе своего института, привел в качестве примера печально известную застройку в Куюках, где жители столкнулись с целым каскадом градостроительных ошибок.

«Наша задача – обеспечить тот план, который республика имеет по вводу жилья, и не допустить тех перекосов, которые у нас появляются иногда на территориях. Скажем, всем известные Куюки. Вот они, таким образом, у нас не появятся, когда мы четко разложили объемы застройки на пятилетку», – заявил Григорьев.

Спору нет, давно пора подходить к выдаче разрешений на строительство комплексно и профессионально, с использованием грамотных мастер-планов развития территорий. Для чего и создаются специализированные институты и сосредотачивается в одних руках контроль за выдачей разрешений на строительство. Человейники на выселках, в чистом поле, появляться больше не должны, как и другие градостроительные ошибки.

Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату тем, кто заключит контракт в Татарстане в первые два месяца лета Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Весомая поддержка бойцов: Раис РТ увеличил выплату за подписание контракта в Татарстане

Еще одно важное событие недели – оперативно откликаясь на потребности фронта в пополнении воинами, Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату тем, кто заключит контракт в Татарстане в первые два месяца лета, до 505 тыс. рублей. Эта сумма складывается с выплатой от Минобороны РФ в размере 195 тысяч рублей. Таким образом, общий размер единовременной выплаты новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана.

Данные меры распространяются на всех граждан, решивших подписать контракт на территории Татарстана, независимо от их фактического места жительства. А также на иностранцев, которым окажут содействие в получении гражданства РФ в соответствии с законодательством. Таким образом власти республики поддержали совместную инициативу неравнодушных жителей, муниципалитетов, общественных организаций, бизнес-структур Татарстана.

«Наши люди на СВО защищают интересы российского государства, наш суверенитет. А мы стараемся им помочь. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать своих бойцов. Будем максимально помогать», – подчеркнул Раис Татарстана.

Кроме того, контрактников Татарстана, а также бойцов именных батальонов «Тимер», «Алга» и «Батыр» экипируют улучшенным обмундированием с учетом пожеланий бойцов. Каждый такой набор обмундирования стоит не меньше 200 тысяч рублей.

Помимо финансовой помощи новым патриотам-контрактникам гарантируется организационное сопровождение в центре оформления на контрактную службу «Батыр» в Казани на улице Воровского, 25. Глава центра Владислав Кузнецов рассказал «Татар-информу», как кандидаты оформляют документы в режиме одного окна, без очередей и бюрократии. Там же они консультируются со специалистами, а потом сдают все необходимые анализы по «зеленому коридору» в больницах.

Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов. В зоне СВО контрактникам ежемесячно начисляется оплата от Минобороны – от 210 тыс. рублей.

Напомним о существующих льготах для военнослужащих:

Бесплатное медицинское обслуживание.

Бесплатные путевки в санатории и профилактории за счет Министерства обороны РФ. Также будет действовать скидка в 50% от стоимости путевки для членов семьи военнослужащего.

Возможность получения льготной ипотеки, приобретения жилья за счет Министерства обороны.

Накопительно-ипотечная система (НИС), позволяющая военнослужащим, участвующим в СВО, приобрести жилье сразу после вступления в НИС.

Возможность получения бесплатного дополнительного образования.

Любой военнослужащий по контракту может пройти обучение и получить офицерское звание и командную должность. Это дает возможность роста по карьерной лестнице.

Статус ветерана боевых действий. Все военнослужащие, принимавшие участие в СВО, получают статус ветерана боевых действий. Одновременно с его обретением гражданин получает ежемесячную выплату в размере 3 480 рублей.

Страхование жизни и здоровья. За ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей в зависимости от степени тяжести ранения. При гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей.

Для семей военнослужащих:

Предусмотрена карта «Батыр», полностью покрывающая оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания. Школьники могут посещать абсолютно все школьные кружки, продленку, для них предусмотрено бесплатное питание и спортивные секции. Также дети могут бесплатно посещать театры и музеи в сопровождении одного взрослого.

Долги по оплате ипотеки, если таковые имеются, не взимаются в то время, пока гражданин служит по контракту.

Дети участников специальной военной операции получают квоту на поступление в вузы. Такая квота имеется каждом институте. Если ранее ребенок уже поступил на учебу на платной основе, то он сможет перевестись «на бюджет».

Подробнее о том, как поддерживают контрактников и как уйти на СВО из Татарстана, можно узнать по телефонам 8 (800) 222-59-00 и 117 или на сайте heroes-tatarstan.ru.

На примере Татарстана мы видим оперативную реакцию на насущные нужды на фронте со стороны как руководства республики, так и неравнодушных жителей Татарстана. Оперативно собираются дополнительные финансовые ресурсы для материального стимулирования бойцов, воины снабжаются обмундированием, специально изготовленным с учетом их пожеланий. Такое отношение в республике прямо работает на достижение всех намеченных целей в СВО, а сама республика показывает себя по-настоящему опорным регионом страны.