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Налог для богатых, до 1 млн за контракт и праймериз в Татарстане: обзор событий недели
Рустам Минниханов в составе российской делегации посетил Узбекистан, единороссы подвели итоги праймериз в РТ, в России стартовала налоговая реформа, в Госсовете Татарстана разбирались с градостроительными разрешениями, Раис РТ увеличил выплату за подписание контракта в республике: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.
«Все регионы Узбекистана хотят работать с Татарстаном»: состоялся визит Президента России в Узбекистан
Важнейшее внешнеполитическое событие недели – поездка Президента России Владимира Путина в Узбекистан. По дипломатическому протоколу этот визит носил статус государственного. То есть это было не спонтанное или приуроченное к какому-то событию мероприятие, а плановый государственный визит к одному из близких союзников России.
Раз визит государственный, то подразумевалось не только общение президентов тет-а-тет, но и участие государственных делегаций. Примечательно, что в состав российской делегации были включены два «крыла» Владимира Путина по взаимодействию с исламским миром – Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Чечни Рамзан Кадыров.
В резиденции Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялись переговоры лидеров стран. По итогам переговоров состоялась их совместная пресс-конференция.
Главное из заявлений Мирзиёева на встрече с Путиным:
- Ташкент ценит, что один из первых своих визитов после избрания на пост Президента РФ Путин нанес в Узбекистан. Это свидетельство высочайшего уровня диалога.
- Торговое представительство Узбекистана в РФ появится в ближайшие месяцы.
- У РФ и Узбекистана есть договоренности о модернизации газотранспортной системы, увеличении объемов поставок газа, нефти и нефтепродуктов.
- Наши страны подпишут соглашение о реализации проектов строительства атомных электростанций малой мощности.
Главное из заявлений Путина на встрече с Мирзиёевым:
- Переговоры прошли в конструктивном ключе и были очень полезными.
- Позиции России и Узбекистана во многом совпадают или близки.
- Наши страны последовательно переходят на расчеты в национальных валютах.
- Экспорт российского газа в Узбекистан через Казахстан осуществляется с большим опережением графика, Россия готова увеличить объемы. Ведутся работы по увеличению пропускной способности трубопровода «Средняя Азия — Центр», это позволит нарастить поставки газа в Узбекистан до 11 млрд кубометров в год.
- В России живут и работают более миллиона граждан Узбекистана. Мы ценим их вклад в развитие нашей страны.
- Развивается сотрудничество в сфере спорта. Приветствуем решение Узбекистана о проведении у себя «Игр будущего».
Как видим, во многом это были переговоры по деловой повестке, по дальнейшему увеличению товарооборота. Что неудивительно, ведь сегодняшний Узбекистан – важный экономический партнер России.
В рамках работы в составе российской делегации Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Последний высоко оценил личный вклад Минниханова в развитие не только татарстано-узбекских отношений, но и в целом в укрепление отношений России и Узбекистана.
«Все регионы Узбекистана хотят работать с Татарстаном. Когда встает вопрос о необходимости обмена опытом с регионами России, все наши области хотят получить именно опыт Татарстана», – подчеркнул премьер-министр Узбекистана.
В ходе дальнейшей работы в рамках государственного визита Путина Раис Татарстана принял участие в церемонии подписания ряда двусторонних документов. Рустам Минниханов и хоким Джизакской области Узбекистана подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве между Правительством Татарстана и Хокимиятом Джизакской области. Такое же соглашение было подписано с руководством Жокаргы Кенеса (Верховного Совета) Каракалпакстана.
Раис Татарстана выступил на заседании Совета регионов России и Узбекистана, прошедшем с участием глав двух государств. Приветствуя президентов, Рустам Минниханов поблагодарил их за поддержку. «Высоко ценим возможность расширения взаимодействия с Узбекистаном в рамках дружественных отношений наших стран, признательны за ваше внимание и поддержку наших совместных проектов», – отметил он.
Как видим, взаимоотношения Татарстана и Узбекистана – это, прежде всего, крепкая дружба братских народов. Татары и узбеки – братья по вере и традициям, они прекрасно понимают друг друга. И это, безусловно, идет на пользу всей России. Именно этим фактором руководствовался Президент России, включая Рустама Минниханова в состав своей делегации для государственного визита в Узбекистан.
Радикальное обновление: «Единая Россия» в Татарстане подвела итоги праймериз
Внутриполитическое событие недели в Татарстане – «Единая Россия» обнародовала результаты предварительного голосования. Результаты праймериз – это ориентир для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты Госсовета РТ на осенних выборах.
Татарстан предсказуемо оказался в лидерах среди российских регионов по количеству участников предварительного голосования – более 171 тыс. человек проголосовали за 312 кандидатов.
Уточним, что на сегодняшний день ЕР остается единственной политической силой, которая отбирает кандидатов на выборы путем использования процедуры предварительного голосования. И сразу важный момент: по итогам общероссийского праймериз депутатский корпус «Единой России» может быть обновлен наполовину.
Тренд на обновление депутатского корпуса заметен и в Татарстане. Напомним, что в парламент республики избираются 100 депутатов, из которых 50 – по одномандатным избирательным округам и 50 – по единому избирательному округу, то есть по республиканским спискам кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Так что нас интересует ситуация именно по 50 верхним позициям в списке победителей праймериз – как по партийному списку, так и среди одномандатников.
Из 50 человек, выигравших голосование по единому округу (партийный список), 28 действующих депутатов и 22 новичка. Ожидаемое обновление Госсовета РТ по партийному списку составит около 40%, так как в топ-50 явно проходные первые 44 места. Можно смело предположить, что депутатский корпус по спискам «Единой России» обновится почти наполовину. В топ-50 попали два участника СВО из девяти заявившихся на праймериз: Расим Баксиков – 3-е место, Марат Галиев – 41-е место.
Среди 50 победителей по одномандатным округам ситуация зеркальная: 22 действующих депутата и 28 новичков. Ожидаемое обновление Госсовета РТ среди одномандатников составит около 56%.
Сложив голосование по единому округу и одномандатным округам, делаем вывод, что депутатский корпус от «Единой России» в региональном парламенте может измениться наполовину. Что можно считать его радикальным обновлением.
На 26 июня (предварительно) запланировано проведение конференции Татарстанского отделения партии «Единая Россия», на которой будут сформированы окончательные списки кандидатов в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва.
Всё для фронта, всё для Победы: в России стартовала налоговая реформа
Событие недели в экономической жизни страны – грядущая налоговая реформа.
Поправки в законодательство, связанное с налогами, могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию и вступить в силу с 1 января 2025 года. «Это позволит обеспечить реализацию поручений Президента по ряду социально значимых вопросов, озвученных в рамках Послания», – так анонсировали налоговые изменения в Министерстве финансов РФ.
Сама реформа коснется как граждан, так и бизнеса.
Начнем с граждан. Для них вводится прогрессивная шкала налогообложения по подоходному налогу. При этом доходы до 200 тыс. рублей в месяц будут облагаться по ставке 13% (как и раньше), доходы выше этой суммы – по ступенчатой системе, где для каждого диапазона будет своя налоговая ставка от 15% до 22%.
Для семей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не более 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц (в 2025 году это около 320 тыс. рублей на человека в год) будет осуществляться возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13% (так называемый налоговый кешбэк).
В Минфине подсчитали, что налоги вырастут примерно для 2 млн человек, или 3,2% от работающего населения страны.
Что касается бизнеса, то для него запланировано такое увеличение налогов:
- Повысится с 20% до 25% налог на прибыль компаний. Часть компаний, работающих по УСН, возможно, будут платить НДС.
- Планируется увеличить порог для применения УСН, провести амнистию для тех, кто дробил бизнес, уходя от налогов, ввести ряд новых акцизов, например на жидкий никотин.
Всего с предпринимателей и населения в 2025 году могут собрать дополнительно 2,6 трлн рублей. Эта оценка содержится в пояснительной записке Минфина РФ к проекту налоговой реформы. Следует сказать, что окончательные очертания реформы еще не одобрены – Минфин только внес в Правительство пакет поправок, который еще должен пройти согласование через законодательную власть и Президента РФ. Так что возможны изменения.
Между тем, к проекту реформы очень много вопросов. Экономисты объясняют повышение налогов формулировкой, что только у 3,2% россиян доход превышает 200 тысяч в месяц и поэтому остальным волноваться не стоит. То есть в России живут зажиточно примерно 2 миллиона человек, которых надо немного «обезжирить».
Стоило ли «огород городить» ради налогообложения этих самых 2 миллионов россиян? Сколько налоговики с них соберут? Как уверяют в Минфине РФ, дифференцированные ставки по НДФЛ дадут в 2025 году дополнительный доход в размере 533 млрд рублей. Но так ли это будет на самом деле?
Самый тяжелый удар налоговой реформы примет на себя бизнес – как крупный, так и малый со средним. Например, налоговая нагрузка на малое и среднее предпринимательство может вырасти кратно. Повышение ставки и низкая граница отсечения доходов по НДФЛ вкупе со «сближением» УСН и основной системы налогообложения за счет вменения обязанности уплаты НДС «упрощенцами» приведет к росту налоговой нагрузки именно на сегмент предпринимателей, занятых в малом и среднем бизнесе.
Повышение налога на прибыль с 20% до 25% лишит бизнес части ресурсов для пополнения оборотных средств, выплат на зарплату и дивидендов, ударит по инвестициям в основные средства.
Вообще есть аксиома в макроэкономике – повышение налогов всегда негативно влияет на валовый внутренний продукт. Так что одним из следствий налоговой реформы может стать замедление экономического роста.
Не следует забывать, что бизнес, юридические лица – это всего лишь юридическая конструкция, стопка учредительных бумаг в сейфе с печатью. Все повышения налогов бизнес в конечном итоге заложит в цены, а это может усилить инфляцию. Для Центрального банка это может стать дополнительной проблемой.
А так налоговую реформу можно объяснить тем, что бремя растущих в последнее время расходов (в том числе военных) сильно давит на бюджет, как и санкции со стороны Запада. Страна уже живет в парадигме «всё для фронта, всё для Победы». А для этого требуются большие финансовые ресурсы. Рано или поздно кто-то должен был взять эту ношу на себя.
Забыть Куюки: в Госсовете РТ разбирались с градостроительными разрешениями
Событие недели для муниципалитетов Татарстана – заседание Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию. На нем говорилось о проблемах муниципалитетов, связанных с получением разрешений на строительство. Проблемы возникли с начала года – с тех пор, как у местных властей Татарстана отобрали право выдавать разрешения на застройку. На сегодняшний день из всех поданных в Минстрой РТ заявлений с просьбой разрешить строительство отказ получили 65%.
«Значительное количество связано с неполным комплектом подаваемых документов и несоответствием земельных участков требованиям градостроительного плана. Зачастую отсутствуют результаты инженерных изысканий, а также технические условия подключения объектов к сетям», – сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев.
Все это означает, что при старом порядке, когда все решалось в районах, была некоторая «вольница» в выдаче разрешений, слишком либеральный подход. Значит, правильно сделали, что ужесточили контроль за выдачей разрешений и сосредоточили его в одних руках.
Директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев, докладывая о работе своего института, привел в качестве примера печально известную застройку в Куюках, где жители столкнулись с целым каскадом градостроительных ошибок.
«Наша задача – обеспечить тот план, который республика имеет по вводу жилья, и не допустить тех перекосов, которые у нас появляются иногда на территориях. Скажем, всем известные Куюки. Вот они, таким образом, у нас не появятся, когда мы четко разложили объемы застройки на пятилетку», – заявил Григорьев.
Спору нет, давно пора подходить к выдаче разрешений на строительство комплексно и профессионально, с использованием грамотных мастер-планов развития территорий. Для чего и создаются специализированные институты и сосредотачивается в одних руках контроль за выдачей разрешений на строительство. Человейники на выселках, в чистом поле, появляться больше не должны, как и другие градостроительные ошибки.
Весомая поддержка бойцов: Раис РТ увеличил выплату за подписание контракта в Татарстане
Еще одно важное событие недели – оперативно откликаясь на потребности фронта в пополнении воинами, Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату тем, кто заключит контракт в Татарстане в первые два месяца лета, до 505 тыс. рублей. Эта сумма складывается с выплатой от Минобороны РФ в размере 195 тысяч рублей. Таким образом, общий размер единовременной выплаты новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана.
Данные меры распространяются на всех граждан, решивших подписать контракт на территории Татарстана, независимо от их фактического места жительства. А также на иностранцев, которым окажут содействие в получении гражданства РФ в соответствии с законодательством. Таким образом власти республики поддержали совместную инициативу неравнодушных жителей, муниципалитетов, общественных организаций, бизнес-структур Татарстана.
«Наши люди на СВО защищают интересы российского государства, наш суверенитет. А мы стараемся им помочь. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать своих бойцов. Будем максимально помогать», – подчеркнул Раис Татарстана.
Кроме того, контрактников Татарстана, а также бойцов именных батальонов «Тимер», «Алга» и «Батыр» экипируют улучшенным обмундированием с учетом пожеланий бойцов. Каждый такой набор обмундирования стоит не меньше 200 тысяч рублей.
Помимо финансовой помощи новым патриотам-контрактникам гарантируется организационное сопровождение в центре оформления на контрактную службу «Батыр» в Казани на улице Воровского, 25. Глава центра Владислав Кузнецов рассказал «Татар-информу», как кандидаты оформляют документы в режиме одного окна, без очередей и бюрократии. Там же они консультируются со специалистами, а потом сдают все необходимые анализы по «зеленому коридору» в больницах.
Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов. В зоне СВО контрактникам ежемесячно начисляется оплата от Минобороны – от 210 тыс. рублей.
Напомним о существующих льготах для военнослужащих:
- Бесплатное медицинское обслуживание.
- Бесплатные путевки в санатории и профилактории за счет Министерства обороны РФ. Также будет действовать скидка в 50% от стоимости путевки для членов семьи военнослужащего.
- Возможность получения льготной ипотеки, приобретения жилья за счет Министерства обороны.
- Накопительно-ипотечная система (НИС), позволяющая военнослужащим, участвующим в СВО, приобрести жилье сразу после вступления в НИС.
- Возможность получения бесплатного дополнительного образования.
- Любой военнослужащий по контракту может пройти обучение и получить офицерское звание и командную должность. Это дает возможность роста по карьерной лестнице.
- Статус ветерана боевых действий. Все военнослужащие, принимавшие участие в СВО, получают статус ветерана боевых действий. Одновременно с его обретением гражданин получает ежемесячную выплату в размере 3 480 рублей.
- Страхование жизни и здоровья. За ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей в зависимости от степени тяжести ранения. При гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей.
Для семей военнослужащих:
- Предусмотрена карта «Батыр», полностью покрывающая оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания. Школьники могут посещать абсолютно все школьные кружки, продленку, для них предусмотрено бесплатное питание и спортивные секции. Также дети могут бесплатно посещать театры и музеи в сопровождении одного взрослого.
- Долги по оплате ипотеки, если таковые имеются, не взимаются в то время, пока гражданин служит по контракту.
- Дети участников специальной военной операции получают квоту на поступление в вузы. Такая квота имеется каждом институте. Если ранее ребенок уже поступил на учебу на платной основе, то он сможет перевестись «на бюджет».
Подробнее о том, как поддерживают контрактников и как уйти на СВО из Татарстана, можно узнать по телефонам 8 (800) 222-59-00 и 117 или на сайте heroes-tatarstan.ru.
На примере Татарстана мы видим оперативную реакцию на насущные нужды на фронте со стороны как руководства республики, так и неравнодушных жителей Татарстана. Оперативно собираются дополнительные финансовые ресурсы для материального стимулирования бойцов, воины снабжаются обмундированием, специально изготовленным с учетом их пожеланий. Такое отношение в республике прямо работает на достижение всех намеченных целей в СВО, а сама республика показывает себя по-настоящему опорным регионом страны.
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