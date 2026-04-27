«Наличие таких героев – большая честь!»: Минниханов показал видео награждения бойцов из РТ

Раис РТ Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях показал видео награждения в преддверии 9 Мая отличившихся военнослужащих из Татарстана медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

«В преддверии Дня Великой Победы на передовой вручили нашим героям государственные награды Республики Татарстан. Их храбрость и стойкость – пример для каждого из нас! Ждем возвращения с Победой!» – написал Раис РТ в своем канале в мессенджере МАКС.

«Хәрби хезмәттә күрсәткән батырлыклары өчен егетләребезгә тирән рәхмәтебезне белдерәбез. Сезнең кебек батырларыбыз булу – зур горурлык! (в переводе – „Мы выражаем огромную благодарность нашим ребятам за проявленные на военной службе подвиги. Наличие таких героев, как вы, – большая честь!“)» – заключил Рустам Минниханов.

