«Накосили» от армии на 4 млн: суд оставил в силе приговор медику военкомата Казани

Апелляционную жалобу прокуратуры на приговор медсестры районного военкомата Казани Гузель Гараниной рассмотрел Верховный суд Татарстана. В сентябре женщину признали виновной в посредничестве во взятке, суд назначил ей четыре года условно, в то время как прокуратура запрашивала для нее реального срока лишения свободы.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Дело как минимум о 20 взятках на общую сумму в 4 млн рублей рассматривал Авиастроительный суд Казани. На скамье подсудимых, помимо Гараниной, оказались несколько взяткодателей и их получатель – врач-терапевт районного военкомата Алсу Сулейманова. Разоблачить продажу «белых билетов» желающим откосить от армии полицейским удалось в 2020 году. Итогом судебных разбирательств стало то, что в отношении некоторых подсудимых уголовное дело было прекращено, а Гаранина и Сулейманова как ключевые фигуранты отделались условными сроками.

«Приговор Авиастроительного суда был обоснованным. Моя подзащитная заключила досудебное соглашение, полностью признала свою вину. Доводы, которые представила прокуратура, безосновательны», – высказался до начала процесса адвокат Гараниной.

Именно Гузель Гаранина, хоть и косвенно, помогла следствию распутать коррупционную схему. Во время обысков стражи порядка изъяли у нее блокнот, в котором были записаны имена призывников и суммы, которые нужно было передать.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

«Я полностью поддерживаю все доводы моего адвоката. Прошу оставить приговор без изменений», – обратилась к суду Гаранина в своем последнем слове.

Добиться ужесточения наказания для медсестры прокуратуре не удалось. Верховный суд посчитал приговор районного суда обоснованным и оставил Гараниной условный срок в четыре года.