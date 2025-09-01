«Накормить 180 тысяч детей»: что в этом году изменилось в школьных столовых в Казани

Какое меню ждет казанских школьников в новом учебном году и сколько будут стоить обеды в школьных столовых? Эти и другие вопросы питания учеников обсудили сегодня на деловом понедельнике в мэрии города.





Департамента продовольствия и социального питания Казани ежедневно кормит 310 тыс. человек в Казани и десяти районах Татарстана

Цены в школьных столовых остались прежними

Казанские школы начали новый учебный год без изменения цен на питание учеников. Об этом сообщила генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания столицы Татарстана Рима Мухамедшина.

«В текущем году в рамках федеральной программы для учащихся начальной школы предусмотрены два варианта питания. Также мы предлагаем для всех желающих завтрак или полдник стоимостью 43 рубля, комплекс за 63 рубля в двух вариантах, а также полюбившееся всем детям меню свободного выбора за 89 рублей», – отметила Мухамедшина.

По ее словам, департамент ежедневно кормит 310 тыс. человек в Казани и десяти районах Татарстана. Среди них – 71 тыс. воспитанников детсадов, около 5 тыс. пациентов городских больниц и 178 тыс. школьников. Это на 4 тысячи больше, чем год назад.

Бесплатно горячее питание получают все ученики начальных классов, а также старшеклассники из льготных категорий – в общей сложности почти 13 тыс. человек. Кроме того, бесплатными обедами обеспечивают более 5,5 тыс. детей участников специальной военной операции и ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Мухамедшина напомнила, что родители могут лично посещать школьные столовые, чтобы контролировать качество питания и при необходимости оперативно задавать вопросы по организации работы.

На ремонт казанских столовых выделили 271 млн рублей

Лето в Казани стало временем активной подготовки школ к новому учебному году. В каникулярный период Департамент питания провел масштабные работы по модернизации школьных столовых.

Всего за это время в Казани обновили 12 пищеблоков. По инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова на строительно-монтажные работы в школьных столовых выделили 271 млн рублей. Еще 26,4 млн рублей на оборудование и 7,2 млн – на декор в рамках финансирования направил сам департамент.

«Ремонты помогают нам решить вопросы не только естественного износа столовой, привести в порядок инженерные сети, но и пересмотреть планировки и увеличить количество посадочных мест, где это возможно. По итогам работы этого года мы получили прирост на 291 посадочное место», – заметила Мухамедшина.

Всего в Казани работают 188 школьных столовых. Оборудование обновляют не только в школах, где проходит ремонт, а во всех, где имеется такая потребность. Так, к началу учебного года департамент совершил закупки инвентаря и посуды на 17 млн рублей и 9 млн – на мебель.

Особое внимание уделили также облегчению труда поваров: закупили котломоечные машины, гастроемкости и тележки, обновили горячий и овощной цеха, установили дополнительные холодильные камеры, увеличившие емкость хранения на 55 тонн.

К работе в школьных столовых Казани привлекли выпускников 9-х классов

Мухамедшина также сообщила, что в школьных столовых Казани по-прежнему ощущается нехватка сотрудников: с учетом совмещения ставок заполнено 79% рабочих мест, фактически работающих – 59%. Чтобы сократить дефицит кадров, Департамент питания привлек к работе выпускников 9-х классов.

«Для выхода из сложившейся ситуации необходимо новое решение. Поэтому мы приняли решение о целевой подготовке кадров по дуальной форме обучения и создании ресурсного центра совместно с колледжами при КНИТУ-КХТИ, Кооперативном институте, Инновационном университете и с Торгово-экономическим колледжем», – объяснила она.

Весной прошли профориентационные встречи с девятиклассниками более чем в 30 школах города – их посетили свыше 3 тысяч ребят. 183 человека подали заявки на дуальное обучение, а по итогам тестирования договоры на целевое обучение и трудоустройство подписаны с 122 участниками.

Сегодня они уже работают в школьных столовых и кухнях Департамента питания в составе студенческих бригад. Отбор новых сотрудников продолжится до 15 сентября.

Кроме того, продолжается уже действующая акция «Приведи друга». Ее участники – уже действующие сотрудники – получают вознаграждение в случае привлечения новых кадров.

«Накормить 180 тысяч школьников – это огромная ответственность»

Сегодняшние школьные столовые совсем не похожи на те, что были раньше, – они современны, удобны и радуют глаз детей и педагогов, отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Почти 180 тысяч школьников ежедневно кормит Департамент питания. Это огромная ответственность и нагрузка, с которой коллектив с честью справляется. Надо отдать должное Риме Жамиловне и ее команде, которые всегда находят новые пути решения», – подчеркнул он.

«И, кстати, для других МУПов и акционерных обществ примером может служить то, как они управляют кадрами в сложнейшем сегменте и внедряют цифровизацию. Это позволяет увеличивать количество задач, решаемых с помощью автоматизации, освобождая время и силы сотрудников. Поэтому вопрос эффективного труда важен для каждого предприятия», – заключил Метшин.