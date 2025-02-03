Накопленная усталость. Становится ли Ларионов «токсичной» фигурой для «Торпедо» в КХЛ
Ларионов перестал творить «волшебство», а в «Торпедо» по-прежнему склоки
«Торпедо» потерпело уже очередное в 2025 году разгромное поражение (1:6 от ЦСКА), что становится уже тенденцией. Нет у нижегородцев и былого задора, зато сохраняются внутренние интриги в команде, а по некоторой информации и «клановость». «ТИ-Спорт» разбирается, куда ушла магия Игоря Ларионова.
«Торпедо» теряет былую магию
Все чаще нижегородские болельщики, еще пару лет назад превозносившие «Профессора» Игоря Ларионова, сегодня настойчиво «отправляют» его на выход.
Последнее поражение от ЦСКА в Москве с унизительными счетом 1:6 – апофеоз последних неудач «Торпедо». В начавшемся 2025 году команда Игоря Ларионова уже четырежды проигрывала с крупным счетом. Была разгромлена «Адмиралом» (1:6), минским «Динамо» (0:3), московским «Динамо» (1:4). «Торпедо» пропустило 37 шайб в двенадцати матчах.
Очевидно, у болельщиков с трибун «Нагорного» давно прошло очарование «интересным хоккеем», который Ларинонов поставил в первый год после своего назначения в «Торпедо». Больше нет разговоров о молодой и дерзкой команде, способной за счет скоростей перебегать любых соперников, в том числе, перепичканных звездами топ-клубов.
Главным виновником завершения сказки все чаще называется Игорь Ларионов, который эту самую магию в Нижний Новгород и завез в 2022 году.
Как и почему Ларионов становится «токсичной» фигурой в Нижнем?
Усталость от главного тренера «Торпедо» скопилась по нескольким направлениям. Во-первых, уже упомянутый поблекший хоккей, на который болельщик уже не идет с прежней охотой. Во-вторых, всем порядком поднадоели его склоки с хоккеистами, из-за которых «на выход» идут вполне боеспособные единицы. Всем известная история, что из-за разногласий игрока с главным тренером, клубу пришлось расстаться с защитником Антоном Сизовым и нападающим Алексеем Кручининым.
В нынешнем сезоне у Ларионова вновь тлеет конфликт с Евгением Свечниковым, который уже стал пропадать из состава нижегородской команды. Казанский воспитанник – тоже парень с характером. В итоге принципиальность обеих сторон вновь выливается в открытый конфликт, который мешает командному делу.
При этом, как правило, конфликты у Ларионова с игроками якобы возникают на почве отношения хоккеистов к его сыну, Игорю Ларионову-младшему.
И надо сказать, что это вполне естественный результат тех пертурбаций, которые происходили в «Торпедо» в эпоху Игоря Ларионова. А именно – постепенное заполнение собой и своим авторитетом всех процессов в клубе.
По некоторой информации, Игорь Ларионов даже вложил часть собственных средств в строительство новой ледовой арены на «Стрелке», дабы не затягивать с ее вводом. У Профессора огромный авторитет в Поволжском городе, отличные отношения с губернатором области Глебом Никитиным.
Нечто подобное происходило в свое время в казанском футбольном клубе «Рубине» Курбана Бердыева, который после первого удачного «бронзового» сезона постепенно стал набирать вес в клубе, занял позицию не только главного тренера, но и должность вице-президента ФК «Рубин». Это привело к упрощению управлением команды – тренер сам решал, как выстраивать функционал клуба, работу базы, трансферы. И это работало! Два золота, Кубок России и два Суперкубка России – тому подтверждение.
Но работало до поры до времени. Власть начинает «подъедать» любого, даже самого славного и грамотного специалиста. Итог того сотрудничества завершился в 2013 году разгромной речью Президента (ныне Раиса) Татарстана, Рустама Минниханова. Казанцы на тот момент занимали шестую строчку в РПЛ, показывали максимально унылый беспробудный футбол, а скандалы со странными трансферами и «грызня» внутри клуба привела к тому, что «Рубин» пришлось полностью «перезапускать» уже с новыми людьми.
В хоккейном Нижнем Новгороде все идет именно по такому сценарию.
Команда тоже не помогает тренеру
Однако, есть и вторая сторона затухающей нижегородской сказки. По некоторой информации, сегодня в «Торпедо» имеет место быть разобщенность, и о каком-то единстве в команде речи не идет.
В нынешнем «Торпедо» есть отдельные группы хоккеистов. Одна состоит из легионеров, другая – из хоккеистов более старшего поколения, а также из тех игроков, которые прошлым летом перебрались в Нижний Новгород из «Ак Барса». А Кагарлицкий, Войнов и Свечников, в свою очередь, взяли под свое крыло молодежь. По информации инсайдера Алексея Шевченко, в «Торпедо» три разных командных чата в мессенджерах. Еще большую смуту, якобы, вносят жены хоккеистов, которые устраивают и собственные разборки, подбивая или настраивая мужей. Оставим эту информацию без комментариев.
А вот что точно очевидно, что среди этих «группировок» нет борьбы за большее игровое время на льду, как было в «Ак Барсе» Олега Знарка. Эта разобщенность вызвана скорее наоборот, апатией. Здорового желания выделиться и нет даже у той самой молодежи, которой все восхищались в минувшие два года.
Если в команде лучшим бомбардиром остается 19-летний Никита Артамонов с его 17 заброшенными шайбами (и еще 14 передачами), то очевидно должны возникать вопросы к остальным, более опытным игрокам
При этом, сам Игорь Ларионов с каждым новым сезоном становится все менее «своим в доску», и вместо того, чтобы погасить взрывоопасную ситуацию и поговорить со всеми, тренер оставляет все на самотек.
Фото на анонсе материала: hctorpedo.ru