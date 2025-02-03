Накопленная усталость. Становится ли Ларионов «токсичной» фигурой для «Торпедо» в КХЛ

«Торпедо» потерпело уже очередное в 2025 году разгромное поражение (1:6 от ЦСКА), что становится уже тенденцией. Нет у нижегородцев и былого задора, зато сохраняются внутренние интриги в команде, а по некоторой информации и «клановость». «ТИ-Спорт» разбирается, куда ушла магия Игоря Ларионова.





Фото: hctorpedo.ru

«Торпедо» теряет былую магию

Все чаще нижегородские болельщики, еще пару лет назад превозносившие «Профессора» Игоря Ларионова, сегодня настойчиво «отправляют» его на выход.

Последнее поражение от ЦСКА в Москве с унизительными счетом 1:6 – апофеоз последних неудач «Торпедо». В начавшемся 2025 году команда Игоря Ларионова уже четырежды проигрывала с крупным счетом. Была разгромлена «Адмиралом» (1:6), минским «Динамо» (0:3), московским «Динамо» (1:4). «Торпедо» пропустило 37 шайб в двенадцати матчах.

Очевидно, у болельщиков с трибун «Нагорного» давно прошло очарование «интересным хоккеем», который Ларинонов поставил в первый год после своего назначения в «Торпедо». Больше нет разговоров о молодой и дерзкой команде, способной за счет скоростей перебегать любых соперников, в том числе, перепичканных звездами топ-клубов.

Главным виновником завершения сказки все чаще называется Игорь Ларионов, который эту самую магию в Нижний Новгород и завез в 2022 году.

Как и почему Ларионов становится «токсичной» фигурой в Нижнем?

Усталость от главного тренера «Торпедо» скопилась по нескольким направлениям. Во-первых, уже упомянутый поблекший хоккей, на который болельщик уже не идет с прежней охотой. Во-вторых, всем порядком поднадоели его склоки с хоккеистами, из-за которых «на выход» идут вполне боеспособные единицы. Всем известная история, что из-за разногласий игрока с главным тренером, клубу пришлось расстаться с защитником Антоном Сизовым и нападающим Алексеем Кручининым.

В нынешнем сезоне у Ларионова вновь тлеет конфликт с Евгением Свечниковым, который уже стал пропадать из состава нижегородской команды. Казанский воспитанник – тоже парень с характером. В итоге принципиальность обеих сторон вновь выливается в открытый конфликт, который мешает командному делу.

При этом, как правило, конфликты у Ларионова с игроками якобы возникают на почве отношения хоккеистов к его сыну, Игорю Ларионову-младшему.

Фото: hctorpedo.ru

И надо сказать, что это вполне естественный результат тех пертурбаций, которые происходили в «Торпедо» в эпоху Игоря Ларионова. А именно – постепенное заполнение собой и своим авторитетом всех процессов в клубе.

По некоторой информации, Игорь Ларионов даже вложил часть собственных средств в строительство новой ледовой арены на «Стрелке», дабы не затягивать с ее вводом. У Профессора огромный авторитет в Поволжском городе, отличные отношения с губернатором области Глебом Никитиным.

Нечто подобное происходило в свое время в казанском футбольном клубе «Рубине» Курбана Бердыева, который после первого удачного «бронзового» сезона постепенно стал набирать вес в клубе, занял позицию не только главного тренера, но и должность вице-президента ФК «Рубин». Это привело к упрощению управлением команды – тренер сам решал, как выстраивать функционал клуба, работу базы, трансферы. И это работало! Два золота, Кубок России и два Суперкубка России – тому подтверждение.

Но работало до поры до времени. Власть начинает «подъедать» любого, даже самого славного и грамотного специалиста. Итог того сотрудничества завершился в 2013 году разгромной речью Президента (ныне Раиса) Татарстана, Рустама Минниханова. Казанцы на тот момент занимали шестую строчку в РПЛ, показывали максимально унылый беспробудный футбол, а скандалы со странными трансферами и «грызня» внутри клуба привела к тому, что «Рубин» пришлось полностью «перезапускать» уже с новыми людьми.

В хоккейном Нижнем Новгороде все идет именно по такому сценарию.

Команда тоже не помогает тренеру

Однако, есть и вторая сторона затухающей нижегородской сказки. По некоторой информации, сегодня в «Торпедо» имеет место быть разобщенность, и о каком-то единстве в команде речи не идет.

В нынешнем «Торпедо» есть отдельные группы хоккеистов. Одна состоит из легионеров, другая – из хоккеистов более старшего поколения, а также из тех игроков, которые прошлым летом перебрались в Нижний Новгород из «Ак Барса». А Кагарлицкий, Войнов и Свечников, в свою очередь, взяли под свое крыло молодежь. По информации инсайдера Алексея Шевченко, в «Торпедо» три разных командных чата в мессенджерах. Еще большую смуту, якобы, вносят жены хоккеистов, которые устраивают и собственные разборки, подбивая или настраивая мужей. Оставим эту информацию без комментариев.

Фото: hctorpedo.ru

А вот что точно очевидно, что среди этих «группировок» нет борьбы за большее игровое время на льду, как было в «Ак Барсе» Олега Знарка. Эта разобщенность вызвана скорее наоборот, апатией. Здорового желания выделиться и нет даже у той самой молодежи, которой все восхищались в минувшие два года.

Если в команде лучшим бомбардиром остается 19-летний Никита Артамонов с его 17 заброшенными шайбами (и еще 14 передачами), то очевидно должны возникать вопросы к остальным, более опытным игрокам

При этом, сам Игорь Ларионов с каждым новым сезоном становится все менее «своим в доску», и вместо того, чтобы погасить взрывоопасную ситуацию и поговорить со всеми, тренер оставляет все на самотек.

Фото на анонсе материала: hctorpedo.ru