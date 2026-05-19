Накопительные пенсии россиян проиндексируют на 17,3% с 1 августа

Накопительные пенсии россиян будут проиндексированы на 17,3% с 1 августа. Перерасчет затронет около 136 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России, передает «ТАСС».

В ведомстве пояснили, что размер повышения определен исходя из результатов инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Доходность оказалась более чем втрое выше уровня инфляции, который составил 5,6%. В Социальном фонде уточнили, что перерасчет будет проведен автоматически, без подачи заявлений, и коснется текущих получателей накопительных пенсий.

Повышение также распространится на участников программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, которые получают срочные пенсионные выплаты. Речь идет о ежемесячных выплатах, которые назначаются на заранее выбранный самим гражданином срок.

Кроме того, такие выплаты получают граждане, направившие материнский капитал на формирование пенсии, а также те, кто формировал накопления добровольно вне программы софинансирования.

Общий объем средств, направленных на перерасчет, составит 8,5 млрд рублей. В Социальном фонде добавили, что в среднем размер накопительной пенсии сейчас составляет около 1,6 тыс. рублей в месяц, а срочной пенсионной выплаты – около 3 тыс. рублей в месяц.