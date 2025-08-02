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Общество 2 августа 2025 08:39

Накопительная пенсия и срочные пенсионные выплаты увеличатся в России в августе

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Накопительная пенсия и срочные пенсионные выплаты увеличатся в России в августе
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты в России вырастут с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Накопительная пенсия увеличится на 10,98%, а срочная пенсионная выплата – на 11,32%.

В Соцфонде РФ пояснили, что такие темпы индексации стали возможны благодаря эффективной работе управляющих компаний, которые успешно инвестировали средства пенсионных накоплений, в прошлом году. В результате индексация превысила уровень прошлого года: тогда накопительные пенсии увеличили на 7%, а срочные выплаты – на 6,92%.

Перерасчеты будут произведены автоматически, без необходимости подачи заявлений. В настоящее время средний размер накопительной пенсии составляет около 1,4 тыс. рублей в месяц, а срочной выплаты – порядка 2,6 тыс. рублей.

Также в СФР добавили, что продолжат начисление дополнительных сумм к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в 2024 году.

#накопительная пенсия #выплаты #индексация пенсий
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