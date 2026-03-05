Накопить на переезд из однушки в двушку в Татарстане можно примерно за год

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Доплата за переезд из однокомнатной квартиры в двухкомнатную в Татарстане эквивалентна примерно 14,8 среднемесячной зарплаты – это около одного года и трех месяцев регулярного дохода. Такие данные приводят эксперты тематического поиска Яндекса по квартирам, представившие новый индекс расширения. Документ есть в распоряжении «Татар-информа».

Индекс показывает, насколько легко жителям региона улучшить жилищные условия. Он рассчитывается нейросетью как разница между медианной стоимостью однокомнатной и двухкомнатной квартиры, разделенная на среднюю региональную зарплату.

По данным за февраль, показатель Татарстана практически совпадает со средним уровнем среди регионов со столицами-миллионниками. В среднем по таким регионам доплата за расширение составляет около 14,7 среднемесячной зарплаты – это также примерно один год и три месяца дохода.

Минимальные значения индекса зафиксированы в Свердловской области (7,7 среднемесячной зарплаты), Республике Башкортостан (8,8), Челябинской области (9,7) и Красноярском крае (9,8). В этих регионах для перехода из однокомнатной квартиры в двухкомнатную требуется менее 12 средних зарплат.

По данным нейроанализа, такие показатели объясняются структурой рынка. В регионах с индексом около 9–10 зарплат двухкомнатные квартиры остаются в том же ценовом сегменте, что и однокомнатные: разница в стоимости квадратного метра невелика, поэтому покупатель фактически доплачивает только за дополнительные метры.

Когда индекс достигает 15–18 зарплат, ценовой разрыв становится заметнее. Двухкомнатные квартиры чаще представлены в более дорогих жилых комплексах и востребованных локациях, что увеличивает разницу в стоимости и делает переезд более затратным.

Самыми дорогими для расширения жилья оказались крупнейшие мегаполисы страны. В Москве для перехода из однокомнатной квартиры в двухкомнатную требуется около 51,1 средней зарплаты (примерно 4 года и 3 месяца дохода), в Санкт-Петербурге – 44,2 зарплаты (около 3 лет и 8 месяцев). Среди регионов также выделяется Краснодарский край, где показатель достигает 35,1 зарплаты – почти трех лет дохода.