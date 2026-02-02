«Наконец-то я тут»: Валиева и Трусова вернулись, Хуснутдинова – в лидерах у Тутберидзе

Чемпионат России по прыжкам подошел к концу. Камила Валиева и Александра Трусова своих поклонников победами не порадовали, зато ознаменовали свое возвращение на большой лед. Фигуристка из Татарстана Дина Хуснутдинова дебютировала в турнире и финишировала второй. Об интересных эпизодах прошедшего турнира рассказывает «ТИ-Спорт».





Камила Валиева вернулась на соревновательный лед на чемпионате России по прыжкам

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Валиева об участии в чемпионате по прыжкам: «Наконец-то я тут»

Внимание всех любителей фигурного катания в эти выходные было приковано к чемпионату России по прыжкам. В первую очередь из-за Камилы Валиевой и Александры Трусовой, вернувшихся на соревновательный лед. В первый день турнира в результате жеребьевки четвертьфинального этапа эти две спортсменки выступили друг за другом в середине соревнований среди женщин. Кульминацией стало выступление еще одной татарки и новой воспитанницы тренерского штаба Этери Тутберидзе – Дины Хуснутдиновой.

В этом году на чемпионате России по прыжкам впервые был представлен новый формат – соревнования среди дуэтов, состоящих из двух одиночников. В первый день турнира Александра Трусова отпрыгала в паре со своим супругом Макаром Игнатовым. Они заняли четвертое место по итогам трех раундов. Камила Валиева вместе с Марком Кондратюком оказались на шестом месте из шести пар.

По итогам четвертьфинала шесть лучших фигуристок смогли отобраться в полуфинал. В одиночных прыжках среди женщин Валиевой удалось финишировать шестой и пробиться в полуфинал, набрав 29,28 балла. Также в следующий этап прошли Алиса Двоеглазова (34,49 балла), Мария Захарова (34,38), Дина Хуснутдинова (30,21), Дарья Садкова (26,56) и Софья Муравьева (26,18).

Александра Трусова с 22,77 балла не смогла пройти в полуфинал. Напомним, что это был первый прокат 21-летней спортсменки на профессиональном уровне после рождения ребенка. К слову, в конце выступления в дуэте с супругом Макаром Александра выехала на лед вместе с сыном, ознаменовав главную победу над собой в этих соревнованиях.

Александра выехала на лед вместе с сыном, ознаменовав главную победу над собой в этих соревнованиях Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

После первого дня прыжкового чемпионата Камила Валиева поделилась впечатлениями от своего возвращения в большой спорт. Судя по переполняющим фигуристку эмоциям, она была настолько рада своему дебюту после дисквалификации, что результат, похоже, не имел для нее особого значения.

«Я хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, кто верил в меня. Ура! Наконец-то я тут», – сказала фигуристка в эфире Первого канала.

К сожалению, продолжить свои выступления в финале спортсменке не удалось. Впрочем, для зрителей само возвращение Валиевой было куда важнее ее результатов. Поддержка во время выступления Камилы была неимоверной, трибуны были заполнены приветственными плакатами и поздравлениями. Главный шаг в направлении соревновательной деятельности сделан – она с нами!

Валиева не пробилась в полуфинал прыжкового чемпионата, зато вернулась на большой лед

Основной задачей Камилы Валиевой на этом чемпионате было просто выступить, заявить о себе и о своем возвращении в профессиональный спорт. Если бы цель Камилы была именно победить – она бы это сделала, в противном случае не заявлялась бы на этот чемпионат, будучи неуверенной в своей победе.

Во время своего первого выступления она исполнила четверной тулуп, каскад из тройных лутца и сальхова, тройной флип, тройной лутц. Последний был сделан с небольшой помаркой.

Основной задачей Камилы Валиевой на этом чемпионате было просто выступить, заявить о себе и о своем возвращении в профессиональный спорт Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Отметим, что до дебюта Валиевой многие вообще сомневались, что она захочет вернуться на большой лед. Ведь ее деятельность вне соревновательного спорта и так складывалась весьма успешно: участие в ледовых и ТВ-шоу, спектаклях и многое другое.

После выступления в полуфинале Валиева набрала 53,33 балла и не прошла в тройку призеров. Напомним, что в октябре она приступила к тренировкам в Академии Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. Ранее она сотрудничала с Этери Тутберидзе.

Победительницами и призерками прыжкового чемпионата стали ученицы тренерского штаба Тутберидзе. Первое место заняла Алиса Двоеглазова (127,27), становившаяся лидером в каждом этапе турнира, а также в дуэте с Андреем Мозалевым. Не намного от Двоеглазовой по сумме баллов отстала Дина Хуснутдинова (119,26) и остановилась на второй строчке, третьей стала Дарья Садкова (111,99).

Фигуристка из Татарстана Хуснутдинова получит 500 тысяч рублей за серебро на чемпионате России по прыжкам

Особого внимания на этом чемпионате заслуживает Дина Хуснутдинова, которая лишь в прошлом году осенью переехала из Казани в Москву в одну из самых сильных школ фигурного катания в России и уже демонстрирует выдающиеся результаты. Она завоевала золото на одном из этапов финала Гран-при в Казани, а также дебютировала на взрослом чемпионате России, где финишировала шестой.

В рамках полуфинальной части чемпионата России по прыжкам Хуснутдинова выполнила сложную комбинацию, состоящую из двух тройных акселей, затем двух тройных акселей и двойного акселя. Также она исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп. В конце – сольные тройные аксель и риттбергер. Дважды она пошла на четверной тулуп, но неудачно. Пока данный элемент никак не дается юной спортсменке из Татарстана. Во время первой попытки Хуснутдинова допустила бабочку, а во второй – упала.

Особого внимания на этом чемпионате заслуживает Дина Хуснутдинова, которая уже демонстрирует выдающиеся результаты Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Дина делает пока первые шаги в серьезных взрослых чемпионатах. Этот сезон для 16-летней фигуристки во многих смыслах является дебютным и прорывным, поэтому каждое призовое место воспринимается Хуснутдиновой как большое достижение.

«Очень рада, что смогла занять здесь призовое место, это первый прыжковый турнир для меня. Наверное, прыжковый турнир дался мне полегче, чем привычный чемпионат России. Здесь дается несколько попыток для исполнения прыжков, а на чемпионате России полноценная программа, которую важно чисто выкатить с первого раза.

Очень обрадовалась, когда выложили списки участников. Этот турнир я ждала больше всего в этом сезоне, тут можно показывать необычные каскады, которые нельзя сделать на обычных соревнованиях. Готовила каскад тройной аксель – тройной аксель, также прыгала каскады с тройными после двух акселей, готовила четверной тулуп к этому старту. На 70% довольна тем, что я сделала», – сказала Хуснутдинова «Чемпионату» после завершения соревнований.

В этом году победители турниров получат 1 млн рублей призовых, обладатели второго места – 500 тысяч рублей, третьего – 250 тысяч рублей. Чемпионат России по прыжкам – 2026 прошел в Москве на льду «Навка Арены» с 31 января по 1 февраля. В турнире принимали участие лучшие фигуристы России.