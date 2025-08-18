news_header_top
18 августа 2025

«Наконец-то свершилось» - Бурмистров о контракте с «Шанхай Дрэгонс»

Нападающий Александр Бурмистров поделился эмоциями от перехода в клуб «Шанхай Дрэгонс». По информации нескольких источников, хоккеист будет зарабатывать по контракту около 10 млн рублей в год.

«Всем привет. Наконец-то свершилось! Большое спасибо, что так много людей переживало, надеясь, чтобы я подписал быстрее. Надеюсь, я оправдаю ваши ожидания, буду выкладываться полностью на льду», – сказал Бурмистров в интервью пресс-службе клуба.

В сезоне КХЛ 2024/25 нападающий выступал за московское «Динамо».

