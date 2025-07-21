Накомментировала на статью: учителя истории из Казани судят за дискредитацию ВС РФ

64-летняя учитель истории из Казани снова попала на скамью подсудимых по делу о дискредитации Вооруженных Сил РФ. И если в первый раз на нее было возбуждено административное дело, то теперь речь идет об уголовном. Сама женщин виновной себя не считает, а между тем ей грозит колония.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«СМИ нельзя участвовать в процессе»

Сегодня в Приволжском суде Казани стартовало дело жительницы Казани Ирины Никольской. Ее обвиняют в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию ВС РФ. Поводом для возбуждения уголовного дела стали комментарии, которые Ирина оставила в социальной сети «ВКонтакте». На данный момент 64-летняя преподаватель истории находится под подпиской о невыезде.

Перед началом процесса сторона защиты попыталась закрыть процесс для СМИ на основании того, что во время рассмотрения дела будет озвучена личная информация.

«Присутствие СМИ будет подвергать риску разглашения сведений, содержащих медицинскую тайну», – сказал суду адвокат Рим Сабиров.

Суд журналиста на процессе оставил, запретив, однако, разглашать личные данные подсудимой, в частности медицинские документы.

Сама обвиняемая своего адвоката не поддержала – она была за участие СМИ в процессе. Единственное, о чем она попросила, – оглашать сведения о ее диагнозах в сокращенном варианте, чтобы избежать их разглашения.

«Навысказывалась в соцсетях на уголовную статью»

После этого суд огласил Ирине Никольской обвинение. Выяснилось, что ее уже штрафовали за дискредитацию ВС РФ на 30 тысяч рублей. Однако этот факт не убедил ее остановиться, она продолжила высказываться в соцсетях. Теперь дело уже не административное, а уголовное, и вместо штрафа теперь Ирине грозит срок от 3 до 5 лет лишения свободы.

Государственный обвинитель зачитала комментарии, оставленные Ириной под постами на тему СВО во «ВКонтакте». Один из своих комментариев она оставила в декабре 2022 года под видеороликом с названием «Нашим героически погибшим летчикам из ЧВК "Вагнер" посвящается».

«А куда ваши герои сбрасывали бомбы? Дети, женщины без света, роддомы, детские сады без воды. Действительно оскотинился народ, что может радоваться этому и считать геройством», – зачитала сегодня в суде государственный обвинитель комментарий, оставленный Ириной.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В своих следующих высказываниях Ирина жестко критиковала СВО и ее участников.

«Те, кому было там плохо, еще в 2014 году уехали с Украины. В Германии и в Канаде много русских, говорят они на языке, где живут, сдают экзамены, и русский язык там тоже не разговорный. Вы их пойдете освобождать?» – зачитала государственный обвинитель комментарий Ирины.

Комментариев, подобных этим, Ирина оставила немало. На то, чтобы зачитать обвинение, ушло около получаса. После этого Ирину спросили, как она относится к обвинению. Вину Ирина не признала.

«Я учила своих воспитанников не любить Родину, а быть для нее полезными»

После зачитанного обвинения слово взяла подсудимая. Она несколько раз повторила, что выступает против любой войны. Объяснила, что просто отвечала в ответ на злобные обвинения в свой адрес от жителей Украины.

«Мне 64 года, из них у меня трудового стажа 47 лет. Из них 25 лет я проработала в образовании – преподавателем истории. Я учила своих воспитанников не любить Родину, а быть для нее полезными. Я говорила, что в истории нашего государства были разные периоды, но всегда были честные, порядочные люди, которые стремились сделать свою страну лучше, цивилизованнее, а жизнь своих граждан – легче и счастливее. И говорила о законах своего государства – о том, что мы стремимся быть правовым государством. Старалась прививать уважение к истории страны через знакомство с ее культурой. Я родилась в 1961 году, когда на каждой улице висел плакат "Миру – мир!". Тогда еще были живы ветераны Великой Отечественной войны, которые не любили говорить о том, что пережили. И мы знаем, что до 1965 года не было праздника – Дня Победы. Потому что раны, полученные миллионами, еще не заросли», – рассказала Ирина Никольская.

Ирина рассказала, что как мать и бабушка пятерых внуков она поддерживает мир и отрицает войну. А в соцсетях она, по собственному признанию, спорила с теми, кто оскорблял мирных жителей Украины. То, что Ирина говорила сегодня на процессе, никак не стыкуется с тем, как трактует ее действия следствие, и с тем, что зачитал на процессе прокурор.

«Своими комментариями Ирина совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», – рассказала прокурор.

На следующем заседании суд выслушает свидетелей.