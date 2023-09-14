Тимур и его команда в Лисичанске: глава «Форпоста» о том, как волонтеры помогают городу

Тимур Камалетдинов с командой из шести человек ездил в Лисичанск, чтобы помогать пожилым и организовывать досуг детей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Пока Татарстан восстанавливает коммунальную структуру Лисичанска, волонтеры адресно помогают пожилым»

Глава Республиканского центра «Форпост» Тимур Камалетдинов на днях вернулся из поездки в Лисичанск. Вместе с командой из шести человек он ездил туда, чтобы помогать пожилым жителям луганского города и организовывать досуг детей.

Тимур, расскажите, пожалуйста, подробнее об основной цели вашей поездки в Лисичанск.

Мы ездили с 2 по 11 сентября. Наша поездка была вызвана необходимостью помогать местному населению. Мы все согласовали с Министерством молодежи РТ и руководством республики. Когда назначили дату, наша волонтерская группа отправилась в путь. Как только нам разрешат поехать в следующий раз, возьму с собой команду побольше.

По словам Тимура, в Лисичанске стало заметно спокойнее – город обстреливают гораздо реже. Пока представители Татарстана в Лисичанске занимаются восстановлением систем отопления, электроснабжения и подачи воды, он с командой отправился выполнять просьбы жителей, которые они оставляли в администрации города.

В Лисичанске стало заметно спокойнее – город обстреливают гораздо реже Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Нужда в электричестве и горячей воде есть всегда. Без этого не может существовать город, но для простых людей, которые озабочены собственными проблемами, эта потребность уходит на второй план. Они думают: свет когда заработает, тогда и заработает, будет хорошо. Мы поехали туда, чтобы люди знали: пока восстанавливается коммунальная инфраструктура, мы готовы помогать им, что называется, на земле, – рассказал Тимур Камалетдинов.

Пока представители РТ занимаются восстановлением систем отопления, электроснабжения и подачи воды, Тимур с командой отправился выполнять просьбы жителей Фото предоставлено Тимуром Камалетдиновым

А в чем сложность восстановления системы отопления в Лисичанске?

Проблема городов, которые были под оккупацией Украины, не в том, что дорого, например, поставить отопительный котел, а в том, что с момента развала СССР в 1991 году до нынешнего момента там ничего не делалось.

Наши ребята ставят котельную, запускают подачу воды, и начинает прорывать трубы. Просто потому, что они ветхие. Хорошо, что Лисичанск – это юг, там пока тепло, когда мы уезжали, уже похолодало… до плюс 25 градусов. Серьезные холода наступят не так скоро.

«Мы поехали туда, чтобы люди знали: пока восстанавливается коммунальная инфраструктура, мы готовы помогать им, что называется, на земле» Фото предоставлено Тимуром Камалетдиновым

«Дочь погибла во время обстрела, теперь я одна»

Кому и какого рода требовалась помощь?

В основном заявки оставляли пенсионеры, но это и логично, у молодых людей нет проблем, чтобы съездить куда-то, что-то отвезти, привезти. А бабушки и дедушки нуждаются в нашей помощи.

Им тяжело сходить до пункта раздачи воды, наколоть дрова и разобраться с заросшим участком. Мы не отказывались ремонтировать крыши, заборы и окна, если это было в наших силах. Кто поможет пожилым людям, если не мы? Пока Татарстан восстанавливает разбитые стекла в многоквартирных домах и помощь не дошла до окраин, мы с ребятами помогали заклеивать разбитые окна полиэтиленом.

«В основном заявки оставляли пенсионеры. Бабушки и дедушки нуждаются в нашей помощи» Фото предоставлено Тимуром Камалетдиновым

Некоторым бабушкам требовалась помощь с оформлением гражданства. Им надо было отвезти документы в МФЦ и получить подписи. Сами мы это сделать, конечно, не могли. Как мы заберем у бабушки паспорт? Так нельзя. Но всю информацию мы передавали социальным службам.

В основном помощь требуется одиноким людям. Одна бабушка рассказала нам, что ее дочь в 2014 году ехала на машине с мужем и попала под обстрел. Оба погибли по дороге в харьковскую больницу. Так у пенсионерки и не осталось близких.

У другой пожилой женщины часть родственников оказалась на западной Украине, часть – в Европе, часть – в России. Связь между ними всеми оборвалась. Так женщина и осталась одна. Нередко встречаются истории, когда семьи оказываются по разные стороны баррикад.

«Там такие же бабушки, как и везде, как и у нас с вами. Приглашали к столу, говорили много слов благодарности за помощь» Фото предоставлено Тимуром Камалетдиновым

«Бабушка накормила нас арбузом с собственной грядки, отказ не принимала»

Бабушки обычно стараются всех накормить. Пытались ли вас угостить чем-то?

Да, и не раз. Там такие же бабушки, как и везде, как и у нас с вами. Приглашали к столу, говорили много слов благодарности за помощь. Каждую трогало до глубины души то, что мы пришли помочь именно ей. Обычно мы всегда отказывались от угощения, но один раз не удалось.



Бабушка попросила нас наколоть ей дрова. Задача несложная, мы с ней успешно справились. А когда зашли к пожилой женщине, удивились, что на грядке растут арбузы. Маленькие такие, как детский футбольный мяч, я сначала подумал, что они игрушечные.

Мы долго отказывались, но бабушка настояла на том, чтобы мы попробовали арбуз с ее грядки. Мы только вставили в него нож, чтобы порезать, так он на две половинки раскололся. Очень сладкий и спелый, с удовольствием с командой его попробовали.

Как вас встречали люди, к которым вы приехали помогать?

С большим воодушевлением, пожилые люди в целом нуждаются во внимании. Некоторым из них, помимо помощи по хозяйству, просто хотелось поговорить, и мы с удовольствием общались.

Они делились воспоминаниями, как было страшно жить в городе во время боевых действий, как вела себя украинская армия. Одна пожилая женщина рассказала, что, когда ВСУ были в городе, солдат ей пригрозил: «Выйдете на улицу после шести вечера, расстреляем».

Другая бабушка сказала, что бойцы ВСУ обосновались у нее в огороде и стреляли в стенку дома. Она начала их ругать, однако те заявили, что якобы это русские стреляли. «Какие русские? Русские у меня в огороде не стоят», – отвечала им пенсионерка.

Я услышал там много историй о том, как люди искренне радовались, что пришла Российская армия. Жители Лисичанска, с которыми мы разговаривали, уверены, что теперь все будет лучше, чем было.

Не сравнивали ли вас с героями повести Гайдара «Тимур и его команда»?

Да, было такое. Люди старше меня, они жили в Советском Союзе и знают это произведение. У них была прямая ассоциация с «Тимуром и его командой» и тимуровцами. Мы не стали что-то выдумывать и называли себя не волонтерами, а тимуровцами. Когда мы приходили в частный сектор и представлялись волонтерами, у людей было двоякое восприятие. Когда же говорили, что мы тимуровцы и пришли помогать, отношение менялось. Для них это что-то знакомое и понятное с детства.

«Мы не стали что-то выдумывать и называли себя не волонтерами, а тимуровцами» Фото предоставлено Тимуром Камалетдиновым

«Дети сначала стеснялись, потом попросили привезти новые мультики»

По словам Тимура Камалетдинова, пока взрослые в Лисичанске заняты решением бытовых вопросов, дети в большинстве своем предоставлены сами себе.

Мы доносили ребятам правильное восприятие того, что происходит в мире, и организовывали их свободное время, – отметил глава «Форпоста».

Чем заинтересовывали детей?

Мы показывали им мультики, проводили квизы по истории Отечества. Простые, чтобы ребятам было легко и весело, и при этом они могли изучать историю нашего государства. А не жили с тем, что им вдалбливала украинская пропаганда, – про древних укров, выкопавших Черное море.

«Пока взрослые в Лисичанске заняты решением бытовых вопросов, дети в большинстве своем предоставлены сами себе» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Изначально, мы не знали, какой по возрасту будет детская аудитория. Мы скачали большое количество мультиков, например про богатырей. Также привезли ребятам фильм «Реальная сказка», который Сергей Безруков снимал в 2010 году в Казани. И много всего другого. Скачали «17 мгновений весны», «В бой идут одни «старики», очень много разных хороших фильмов.

Первым делом мы предложили ребятам выбрать, что они хотят посмотреть. Дети выбирали мультики. Перед отъездом мы с ними поговорили и спросили, что они хотят посмотреть в следующий раз. Кто-то сказал «Ералаш», ребята постарше попросили привезти «Симпсонов» и «Футураму», те, кто помладше, – «Машу и Медведя».

В первый день дети не проявили к мультикам особого интереса. На следующий день они уже сами пришли пораньше на то место, где мы устраивали показ, и спрашивали, когда будут смотреть мультики.

Ребята, конечно же, помнят обстрелы и ночи, проведенные в подвалах. Но им удается жить дальше и не акцентировать на этом внимание. Один мальчик рассказал, что наши военные прокатили его на БТР, было весело, и он это запомнил.

«Жители Лисичанска, с которыми мы разговаривали, уверены, что теперь все будет лучше, чем было» Фото предоставлено Тимуром Камалетдиновым

В своем телеграм-канале Тимур Камалетдинов рассказывает подробно о жизни в Лисичанске и о том, как «Форпост» помогает жителям города.