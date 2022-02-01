«Накладывает ответственность»: Комитет Гущина готовится переехать в дом, где жил Шаймиев

Комитет РТ по охране культурного наследия планирует досрочно завершить реставрацию старинного особняка в центре Казани, более известного как дом Дротоевского. Здание является памятником федерального значения, поэтому работы ведут с собой тщательностью. Чтобы показать это, глава ведомства Иван Гущин лично провел экскурсию для журналистов.

Двухэтажный полукаменный особняк в стиле ампир 1837 года постройки является памятником федерального значения Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Состояние сруба было крайне удручающим, находиться в здании было небезопасно»

Двухэтажный полукаменный особняк в стиле ампир был построен в 1837 году по проекту архитектора Петонди. Первым владельцем дома был титулярный советник Александр Дротоевский, а затем его дочь. После 1880 года здесь в разное время жили купец Криваксин, жена фабриканта-швейцарца Рам и чайный торговец Молотков.

В конце девяностых годов прошлого века дом был признан аварийным, последних жильцов расселили в 2002 году по программе ликвидации ветхого жилья. Около 10 лет здание пустовало и разрушалось вандалами. В 2013 году дом Дротоевского передали для реставрации Госжилфонду Татарстана, но восстановить объект не удалось: повреждения оказались слишком серьезными, а работы – дорогостоящими.

«Дом испытал очень многое, было много проектов по его реставрации. В разные годы здесь планировали разместить архитектурную школу, приспособить под музейные экспозиции, но ничего не получалось. С 2020 года этот дом перешел в наши руки, мы стали правообладателями этого объекта культурного наследия», - рассказал Иван Гущин.

Председатель Комитет РТ пояснил, что при передаче здания уже было принято решение, что после реставрации дом Дротоевского будет использоваться как офис Комитета РТ по охране культурного наследия. Поэтому проектная документация разрабатывалась для использования объекта как административного здания, впоследствии она прошла общественные слушания.

Иван Гущин пояснил, что при передаче здания уже было принято решение, что после реставрации дом Дротоевского будет использоваться как офис Комитета РТ по охране культурного наследия Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Руководитель ведомства показал журналистам проектную документацию, эскизы и рассказал о той работе, которая уже сделана на объекте.

«Учитывая возраст здания и состояние конструкций, мы решили заменить порядка 30% деревянных элементов. Состояние сруба было крайне удручающим, находиться в здании было небезопасно. В здании проводились инженерные исследования, эксперты делали разные микологические анализы и нашли в срубе более 20 видов грибков. Мы постарались приспособить жилой объект к административной функции и это оказалось не просто. Комнаты очень небольшие и находятся в исторических сводах, которые нельзя трогать. Приспособить под кабинеты такие помещения оказалось тяжело, но будем надеяться, у нас все получится», - поделился видением Председатель Комитет РТ.

«У нас есть утвержденный предмет охраны: это сотни различных элементов»

Попытки защитить здание от разрушений в 2013 году только добавили работы реставраторам. Перед Универсиадой здесь были сделаны фасадные решения и смонтирована кровля, которая отличалась от прежней.

«Учитывая возраст здания и состояние конструкций, мы решили заменить порядка 30% деревянных элементов» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Мы посмотрели эти элементы, сравнили с историческими материалами. В итоге нам пришлось демонтировать кровлю, как неисторический аналог. Мы будем приводить ее в историческую конфигурацию», - отметил Иван Гущин. Он подчеркнул, что в конечном итоге зданию будет возвращен исторический облик.

«У нас есть утвержденный предмет охраны: это сотни различных элементов, которые зафиксированы нормативно-правовым актом. Поэтому мы обязаны воссоздавать, даже то, что уже утрачено. В основном в здании пострадали деревянные элементы», - обратил внимание глава комитета.

Вместе с тем, прежде чем приступить к оформлению фасадов, нужно было укрепить силовые элементы. К этой работе реставраторы отнеслись с собой тщательностью.

«У нас есть утвержденный предмет охраны: это сотни различных элементов, которые зафиксированы нормативно-правовым актом» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Мы в прошлом году провели актуальные инженерные изыскания, поскольку с момента составления проекта реставрации прошло уже 6 лет. Были вопросы по грунтам, и мы сделали актуальное геологическое исследование. Затем мы углубились в тело фундамента, оказалось его глубина всего 1,2 метра, что очень мало для объекта капитального строительства. Поэтому мы провели усиление бутового фундамента, сделали гидроизоляцию. Кроме этого мы обеспечили здание важным элементом конструктивной безопасности – сделали железобетонную рубашку по внутренней части. Так же мы сделали инъекции раствора в стены, ликвидировали трещины и сегодня у нас конструктив в полной безопасности», - заверил руководитель ведомства.

Центр культурного наследия Татарстана разместят в конюшне

Дом Дротоевского изначально включал несколько строений, которые располагались вокруг небольшого внутреннего двора. Например, у здания был отдельный флигель, который впоследствии снесли и построили на его месте жилой дом.

«Наша мечта – сделать здесь благоустроенный двор. Здание конюшни 19 века мы планируем отдать нашей подведомственной организации – Центру культурного наследия Татарстана, у которой тоже большой штат. Здесь будут оказывать государственные услуги, здесь мы будем встречаться с гражданами, с общественниками, проводить коллегии и круглые столы», - поделился планами Иван Гущин.

Здание бывшей конюшни в советское время было приспособлено под жилье, а затем долгие годы стояло бесхозным Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Здание бывшей конюшни двухэтажное, полностью построено из красного кирпича. В советское время оно также было приспособлено под жилье, а затем долгие годы стояло бесхозным.

До Октябрьской революции заехать во дворик особняка можно было с трёх сторон, а главный выезд выходил на Грузинскую улицу, - ныне Карла Маркса. Второй выезд сейчас ведет в глубь дворов улицы Жуковского, а третий, который раньше вел на улицу Гоголя, и вовсе застроен.

По словам Ивана Гущина, задача реставраторов соблюсти все нормы, в том числе и пожарные, поэтому сотрудникам Комитета РТ важен третий проезд, чтобы была дорога для машин противопожарной службы.

«Мы решаем вопрос с нашим соседом, который построил некую веранду на месте третьих въездных ворот. Объект охраны наш, а земельный участок чужой! Это абсурдность правовых документов, мы будем решать вопрос с проектом межевания», - сказал Иван Гущин.

По словам Ивана Гущина, задача реставраторов — соблюсти все нормы, в том числе и пожарные Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Сотрудники Комитета РТ не зря придают такое внимание вопросу пожарной безопасности. Дом Дротоевского не только на две трети состоит из сруба, но внутри имеет деревянные перекрытия. Это очень опасно, ведь в случае пожара огонь может быстро распространиться по зданию.

«Я думаю, мы сдадим объект раньше сроков, у нас есть соответствующая „дорожная карта“»

Первый этаж особняка – это сразу несколько домов разных годов постройки, соединённых под одной крышей. Самая старинная часть 1837 года постройки имеет уникальные своды, которые планируется отшлифовать и оставить как есть.

Самая старинная часть 1837 года постройки имеет уникальные своды, которые планируется отшлифовать и оставить как есть Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Это будет абсолютный лофт. Мы не хотим штукатурить, а легкими мазками обработать кирпичи и разместить здесь коллектив археологов», – сообщил Гущин.

По его словам, окончательная сумма работ может приблизиться к 200 млн рублей.

«Мы не заявлялись с этим зданием на федеральное финансирование, потому что у нас уже есть проекты, — это Новослободская мечеть, Собор Петра и Павла... Дом Дротоевского — это бюджет Республики Татарстан. Будем говорить, что мы к сумме в 200 миллионов, наверное, приблизимся с учетом оборудования, цен на стройматериалы», — пояснил председатель Комитет РТ.

Изначально реконструкцию дома Дротоевского планировалось завершить к январю 2023 года, но работы идут с опережением сроков. «Я думаю, мы сдадим объект раньше сроков, у нас есть соответствующая „дорожная карта“. Загадывать не будем, каждую неделю что-то меняется. Но основной объем работы по конструктиву мы уже завершаем, остаются отделочные работы», — сказал Гущин.

Руководитель комитета отметил, что из беседы с сотрудниками Аппарата Президента РТ удалось выяснить, что в этом доме некоторое время жил Первый Президента Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев. «На нас это накладывает дополнительную ответственность», - признался Иван Гущин.