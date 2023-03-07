Тренажер для челюсти и новая зубная щетка: на что студенты-медики получили по миллиону

Алина Нигматуллина: «Мой стартап – это мануальные зубные щетки для всесторонней чистки зубов. Они с двухсторонней щетиной»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Будущий стоматолог изобрела новую зубную щетку

«Мой стартап – это мануальные зубные щетки для всесторонней чистки зубов. Они с двухсторонней щетиной. С одной стороны щетина выпуклой формы, с другой – вогнутая. Таких щеток в России нет», – рассказала автор проекта, студентка 5 курса КГМУ, будущий стоматолог Алина Нигматуллина.

Щеткой с выпуклой щетиной чистить зубы надо изнутри, вогнутой – снаружи.

Студентка КГМУ объяснила, что обычная щетка – прямая или вогнутая, такой невозможно прочистить зубы с тыльной стороны, она попросту не соответствует форме зубного ряда.

Щеткой с выпуклой щетиной чистить зубы надо изнутри, вогнутой – снаружи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В университете создали опытные образцы. Одни напечатали на 3D-принтере, вторые изготовили своими руками, соединив промышленные щетки. В идеале головка новой щетки должна быть дугообразной.

Патент на изобретение есть, дальше Алина будет искать завод-изготовитель для выпуска пробной партии. Следом пойдут клинические исследования для доказательства эффективности. Девушка подготовит инструкцию. А после этого можно будет изготавливать уже большую партию на заводе для продажи инновационного изделия.

Мария Бугрова придумала стоматологические тренажеры из медицинского силикона для лечения разных дисфункций височно-нижнечелюстного сустава Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тренажер для челюсти и накладка на место удаленного зуба

Студентка третьего курса стоматологического факультета Казанского медуниверситета Мария Бугрова придумала стоматологические тренажеры из медицинского силикона для лечения разных дисфункций височно-нижнечелюстного сустава. Это для тех, кто не может полностью открыть рот, например, после удаления зубов или перелома челюсти.

«К дисфункциям относится много различных проблем. Они нередко могут образоваться просто из-за того, что у современных людей мало жевательной нагрузки», – рассказала студентка.

Тренажер универсален, то есть подходит всем. Главное правило – он должен попадать на зубной ряд. Мария объяснила, что он специально изготовлен так, чтобы подходил любому человеку и спокойно ложился на зубы.

«Есть варианты клинического и амбулаторного использования. Модель для клинического использования будет использовать врач, например, после хирургического лечения. Для того чтобы пациент смог заново научиться спокойно открывать рот, он уже амбулаторного образца, в полость рта его ввести легче», – отметила Мария.

Тренажер универсален, то есть подходит всем. Главное правило – он должен попадать на зубной ряд Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В среднем тренировки будут по 3-4 раза в день по 3-4 минуты. Существует несколько техник использования тренажера. Какую именно использовать, должен будет объяснить стоматолог.

Мария Бугрова подчеркнула, что эти тренажеры по себестоимости будут совсем недорогие, в отличие от капы, которая изготавливается индивидуально. Капу необходимо часто менять – под ее воздействием зубы смещаются, и необходима капа уже другой формы.

Еще одно интересное изобретение Марии – тоже из медицинского силикона, оно закрывает лунку зуба после удаления.

«Например, после удаления всем известных восьмерок – зубов мудрости, чтобы можно было жевать и была равномерная нагрузка на суставы. Под накладкой формируется сгусток, это нормально. Но боли и нагрузки пациент не испытывает», – рассказала девушка.

В планах у Марии сделать еще несколько опытных образцов, проверить разные силиконы.

Ранель Гаязетдинов объяснил, что изготовление форм для литья из металла очень дорогое удовольствие. Поэтому необходим промежуточный этап между чертежами изделия и конечной формой для литья Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как сэкономить на создании идеальной металлической формы для литья

У второкурсника Ранеля Гаязетдинова стартап в помощь всем тем, кто производит медицинские изделия.

«У меня технология разработки формы для литья медицинских изделий. Это нужно не для простых обывателей, а для людей, которые разрабатывают медицинские или другие изделия. Моя технология нужна для предпроизводственного процесса», – рассказал он.

Ранель объяснил, что изготовление форм для литья из металла очень дорогое удовольствие. Поэтому необходим промежуточный этап между чертежами изделия и конечной формой для литья.

«Технология заключается в том, что по чертежам изделия какого-то изобретателя мы делаем плоскую модель. Ее сканируем на 3D-сканере. На компьютере для 3D-моделирования эту модель корректируем, сглаживаем углы, доводим до идеала, потом в этой же программе создаем форму для литья и печатаем ее на 3D-принтере. После этого в готовую напечатанную форму можно отливать изделие, чтобы довести до идеала», – рассказал Гаязетдинов.

Благодаря технологии Ранеля из металла производят сразу идеальную форму для литья медицинского изделия, это намного дешевле, чем множество раз подгонять металлические формы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дальше изобретатель с готовой идеальной формой идет на производство и просит сделать такую же вещь из металла. А уже в металлическую форму можно заливать, к примеру, силикон и производить множество образцов изделия.

Благодаря технологии Ранеля из металла производят сразу идеальную форму для литья медицинского изделия, это намного дешевле, чем множество раз подгонять металлические формы, обнаруживая в них несовершенства, объяснил студент.

Именно благодаря изобретению Ранеля Марии удалось отлить из медицинского силикона тренажер и накладку.

Альберт Салахов подчеркнул, что ребята работают над технологиями импортозамещения, их изобретения действительно простые, дешевые, но функциональные Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Изобретения пользуются спросом

Все этапы подготовки своего стартапа – от идеи до готового продукта – студенты прошли рука об руку со своим преподавателем и идейным вдохновителем доцентом кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии КГМУ Альбертом Салаховым. Каждый студент зарегистрировал свое юридическое лицо, это обязательное условие. А КГМУ запатентовал все изобретения.

«Активных студентов, которые хотят что-то изменить, всегда меньше. Наших студентов, которые сегодня вам рассказали о своих идеях, я нашел достаточно быстро. Это отличники, и у них есть перспективы поступления в ординатуру. На своих изобретениях, не на чужих, они будут писать свои научные работы. Будут представлять на конференциях не чертежи, а готовые изобретения», – отметил доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии КГМУ Альберт Салахов.

Он подчеркнул, что ребята работают над технологиями импортозамещения, их изобретения действительно простые, дешевые, но функциональные. Альберт Салахов рассказал, что патенты у КГМУ покупают, то есть изобретения действительно пользуются спросом.

Совсем недавно на выставке проектов татарстанских студентов, которые стали победителями Всероссийского конкурса «Студенческий стартап», побывал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Среди участников были и студенты КГМУ.

«Ребята делают проекты по разным направлениям: есть катализаторы, медицинские проекты и многое другое. Есть люди, которые хотят что-то изменить, будущее за ними. Нужно активно сотрудничать, особенно хочу обратить на это внимание предприятий», – сказал руководитель республики.

Напомним, что в 2022 году в России стартовала программа «Студенческий стартап». Организаторы конкурса — Минобрнауки и Фонд содействия инновациям. Полторы тысячи победителей получили гранты – по одному миллиону рублей – на развитие своего бизнеса. Татарстан сейчас на втором месте после Москвы по количеству созданных студенческих стартапов.

Казанский государственный медицинский университет подал 18 заявок, пять человек победили и выиграли миллион на развитие своего изобретения.