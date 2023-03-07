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Тренажер для челюсти и новая зубная щетка: на что студенты-медики получили по миллиону
Изобретения для стоматологов и пациентов придумали и создали студенты Казанского медуниверситета. Победители конкурса студенческих стартапов из КГМУ, которые получили на свое изобретение по миллиону рублей, рассказали «Татар-информу», за какими технологиями будущее.
Будущий стоматолог изобрела новую зубную щетку
«Мой стартап – это мануальные зубные щетки для всесторонней чистки зубов. Они с двухсторонней щетиной. С одной стороны щетина выпуклой формы, с другой – вогнутая. Таких щеток в России нет», – рассказала автор проекта, студентка 5 курса КГМУ, будущий стоматолог Алина Нигматуллина.
Щеткой с выпуклой щетиной чистить зубы надо изнутри, вогнутой – снаружи.
Студентка КГМУ объяснила, что обычная щетка – прямая или вогнутая, такой невозможно прочистить зубы с тыльной стороны, она попросту не соответствует форме зубного ряда.
В университете создали опытные образцы. Одни напечатали на 3D-принтере, вторые изготовили своими руками, соединив промышленные щетки. В идеале головка новой щетки должна быть дугообразной.
Патент на изобретение есть, дальше Алина будет искать завод-изготовитель для выпуска пробной партии. Следом пойдут клинические исследования для доказательства эффективности. Девушка подготовит инструкцию. А после этого можно будет изготавливать уже большую партию на заводе для продажи инновационного изделия.
Тренажер для челюсти и накладка на место удаленного зуба
Студентка третьего курса стоматологического факультета Казанского медуниверситета Мария Бугрова придумала стоматологические тренажеры из медицинского силикона для лечения разных дисфункций височно-нижнечелюстного сустава. Это для тех, кто не может полностью открыть рот, например, после удаления зубов или перелома челюсти.
«К дисфункциям относится много различных проблем. Они нередко могут образоваться просто из-за того, что у современных людей мало жевательной нагрузки», – рассказала студентка.
Тренажер универсален, то есть подходит всем. Главное правило – он должен попадать на зубной ряд. Мария объяснила, что он специально изготовлен так, чтобы подходил любому человеку и спокойно ложился на зубы.
«Есть варианты клинического и амбулаторного использования. Модель для клинического использования будет использовать врач, например, после хирургического лечения. Для того чтобы пациент смог заново научиться спокойно открывать рот, он уже амбулаторного образца, в полость рта его ввести легче», – отметила Мария.
В среднем тренировки будут по 3-4 раза в день по 3-4 минуты. Существует несколько техник использования тренажера. Какую именно использовать, должен будет объяснить стоматолог.
Мария Бугрова подчеркнула, что эти тренажеры по себестоимости будут совсем недорогие, в отличие от капы, которая изготавливается индивидуально. Капу необходимо часто менять – под ее воздействием зубы смещаются, и необходима капа уже другой формы.
Еще одно интересное изобретение Марии – тоже из медицинского силикона, оно закрывает лунку зуба после удаления.
«Например, после удаления всем известных восьмерок – зубов мудрости, чтобы можно было жевать и была равномерная нагрузка на суставы. Под накладкой формируется сгусток, это нормально. Но боли и нагрузки пациент не испытывает», – рассказала девушка.
В планах у Марии сделать еще несколько опытных образцов, проверить разные силиконы.
Как сэкономить на создании идеальной металлической формы для литья
У второкурсника Ранеля Гаязетдинова стартап в помощь всем тем, кто производит медицинские изделия.
«У меня технология разработки формы для литья медицинских изделий. Это нужно не для простых обывателей, а для людей, которые разрабатывают медицинские или другие изделия. Моя технология нужна для предпроизводственного процесса», – рассказал он.
Ранель объяснил, что изготовление форм для литья из металла очень дорогое удовольствие. Поэтому необходим промежуточный этап между чертежами изделия и конечной формой для литья.
«Технология заключается в том, что по чертежам изделия какого-то изобретателя мы делаем плоскую модель. Ее сканируем на 3D-сканере. На компьютере для 3D-моделирования эту модель корректируем, сглаживаем углы, доводим до идеала, потом в этой же программе создаем форму для литья и печатаем ее на 3D-принтере. После этого в готовую напечатанную форму можно отливать изделие, чтобы довести до идеала», – рассказал Гаязетдинов.
Дальше изобретатель с готовой идеальной формой идет на производство и просит сделать такую же вещь из металла. А уже в металлическую форму можно заливать, к примеру, силикон и производить множество образцов изделия.
Благодаря технологии Ранеля из металла производят сразу идеальную форму для литья медицинского изделия, это намного дешевле, чем множество раз подгонять металлические формы, обнаруживая в них несовершенства, объяснил студент.
Именно благодаря изобретению Ранеля Марии удалось отлить из медицинского силикона тренажер и накладку.
Изобретения пользуются спросом
Все этапы подготовки своего стартапа – от идеи до готового продукта – студенты прошли рука об руку со своим преподавателем и идейным вдохновителем доцентом кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии КГМУ Альбертом Салаховым. Каждый студент зарегистрировал свое юридическое лицо, это обязательное условие. А КГМУ запатентовал все изобретения.
«Активных студентов, которые хотят что-то изменить, всегда меньше. Наших студентов, которые сегодня вам рассказали о своих идеях, я нашел достаточно быстро. Это отличники, и у них есть перспективы поступления в ординатуру. На своих изобретениях, не на чужих, они будут писать свои научные работы. Будут представлять на конференциях не чертежи, а готовые изобретения», – отметил доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии КГМУ Альберт Салахов.
Он подчеркнул, что ребята работают над технологиями импортозамещения, их изобретения действительно простые, дешевые, но функциональные. Альберт Салахов рассказал, что патенты у КГМУ покупают, то есть изобретения действительно пользуются спросом.
Совсем недавно на выставке проектов татарстанских студентов, которые стали победителями Всероссийского конкурса «Студенческий стартап», побывал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Среди участников были и студенты КГМУ.
«Ребята делают проекты по разным направлениям: есть катализаторы, медицинские проекты и многое другое. Есть люди, которые хотят что-то изменить, будущее за ними. Нужно активно сотрудничать, особенно хочу обратить на это внимание предприятий», – сказал руководитель республики.
Напомним, что в 2022 году в России стартовала программа «Студенческий стартап». Организаторы конкурса — Минобрнауки и Фонд содействия инновациям. Полторы тысячи победителей получили гранты – по одному миллиону рублей – на развитие своего бизнеса. Татарстан сейчас на втором месте после Москвы по количеству созданных студенческих стартапов.
Казанский государственный медицинский университет подал 18 заявок, пять человек победили и выиграли миллион на развитие своего изобретения.
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