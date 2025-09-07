Наказывать за подстрекательство к ненависти к краснокнижным животным предложили в России

В законодательство необходимо внести поправки, предусматривающие ответственность за подстрекательство к разжиганию ненависти в отношении краснокнижных животных, в частности амурского тигра. Об этом заявил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, его слова приводит РИА Новости.

Зимой фиксировался рост случаев гибели тигров, что было связано с распространением недостоверной информации и формированием негативного отношения к этим животным. Арамилев отметил, что такие настроения подталкивают местных жителей к тому, чтобы стрелять во встречных тигров «на всякий случай».

Арамилев подчеркнул, что подобные действия создают замкнутый круг: разжигание ненависти к тиграм, медведям и другим видам провоцирует незаконную охоту, приводит к появлению раненых животных и увеличивает число конфликтов. По его мнению, в таких случаях можно говорить о подстрекательстве как о составе преступления.

Он также указал, что ответственность должна распространяться и на тех, кто распространяет ложные сведения о диких животных, а также подталкивает к нарушению закона. При этом нападками на редкие виды, по словам эксперта, порой пользуются недобросовестные предприниматели, в частности в сфере лесозаготовок, так как охрана краснокнижных животных ограничивает хозяйственное использование лесов.

Арамилев добавил, что в этом году центр намерен сосредоточить усилия на продвижении законодательных изменений, которые позволят ввести наказание за подстрекательство и распространение дезинформации в отношении редких видов и природных комплексов.

Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты и занесен в международную Красную книгу. В России он обитает на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По оценкам специалистов, численность популяции в стране составляет около 750 особей.