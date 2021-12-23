Наказы избирателей и цифровизация: «Единая Россия» подвела итоги работы за год в РТ

Итоги 2021 года подвели сегодня на заседании президиума регионального политсовета Татарстанского регионального отделения ВПП «Единая Россия». Встреча прошла в Казани, ее провел секретарь татарстанского отделения партии Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Основная деятельность нашего депутатского корпуса — законотворческая. За 2021 год было внесено 99 законопроектов, 64 из них были инициированы депутатами от нашей фракции. На сегодня Президентом подписано 94 закона. В порядке законодательной инициативы в Госдуму внесены семь проектов федеральных законов, часть из них находится на рассмотрении, часть принята», — сообщил заместитель секретаря ТРО партии «Единая Россия», зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

Спикер отметил активную работу объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт — Милосердие». Он также сообщил, что недавно на базе общественной приемной была запущена новая платформа «Мой депутат». Благодаря нововведению жители республики могут задать свои вопросы конкретным депутатам или высказать свои предложения.

«Основная задача, которую мы ставим на следующий год, это подойти по-новому к организации работы по контролю за исполнением наказов избирателей, которые мы получили ходе избирательных кампаний 2019-2021 годов. В соответствии с утвержденной Президентом РТ и Правительством дорожной картой теперь это будут организованные выезды представителей фракции в муниципальные районы, встречи с местными партийными организациями, депутатским корпусом, а при необходимости — оказание помощи», — подчеркнул Камалтынов.

Фото: © Наташа Рыбакова/ИА «Татар-информ»

Такие мероприятия будут проходить регулярно один раз в квартал. Заместитель секретаря ТРО партии «Единая Россия», депутат Госсовета РТ Римма Ратникова доложила об итогах реализации федеральных и региональных партийных проектов. Она сообщила, что в республике реализуется 14 из 15 федеральных партийных проектов, четыре региональных и десятки проектов местных отделений.

В числе обсуждаемых вопросов было приостановление членства ректора КФУ Ильшата Гафурова в «Единой России» в связи с возбуждением в отношении него двух уголовных дел.

«Вчера, 22 декабря, Басманный суд Москвы до 21 февраля следующего года арестовал ректора КФУ Ильшата Гафурова. В соответствии с уставом партии необходимо приостановить его членство в партии. В отношении него по признакам преступления, предусмотренного Ч. 4 статьи 33 и Ч.1 статьи 30, возбуждено уголовное дело, — сказал руководитель регионального исполкомитета Татарстанского регионального отделения партии Марат Самигуллин.

В свою очередь Фарид Мухаметшин отметил, что это «неприятный вопрос в повестке дня».

«Мы вынуждены его рассмотреть. Очень неприятная информация, может, она не подтвердится, но следственные органы возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ. Нам необходимо принять решение о приостановке членства Гафурова» — сказал Мухаметшин.

В ходе голосования было принято решение о приостановлении членства ректора КФУ в партии «Единая Россия». Отметим, что на начало декабря в ТРО ВПП «Единая Россия» состоят 129,6 тыс. человек.

Подводя итоги встречи, Фарид Мухаметшин отметил актуальность дальнейшей реализации цифровых проектов партии. Ряду районных отделений он поручил обратить особое внимание на порядок приема граждан.

«Нам ни в коей мере нельзя ослаблять уровень достигнутой работы в ходе избирательной кампании, нужно активнее работать с населением», — подчеркнул он.

В заключение встречи состоялось награждение победителей конкурса лучших первичных отделений партии «Единая Россия».