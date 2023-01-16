«Наказать или воспитывать?»: Эксперты из РТ высказались, как поступить с уехавшими из РФ

Необходимо ли преследовать россиян, покинувших страну после начала спецоперации, лишать их гражданства и конфисковывать средства и имущество? На эти вопросы ответили члены Экспертного клуба из Татарстана.

В последнее время этот вопрос вызывает все больший резонанс в обществе. Свои мнения уже высказали зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, который предложил действовать по «особым правилам военного времени», сенатор Олег Морозов, предложивший временно запретить им въезд в РФ по решению суда, а также член Совфеда Андрей Клишас, который, напротив, призвал не нарушать права россиян, и другие известные политики.

При некоторых расхождениях татарстанские эксперты едины в одном — какие бы меры ни были приняты, они должны действовать избирательно. Ограничения не должны затронуть тех, кто не выражает антироссийскую позицию и не совершает экстремистские действия.

Так, завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков, поддерживая позицию Дмитрия Медведева и Олега Морозова, подчеркивает, что «осуществлять преследования граждан в уголовном или административном порядке за их политические взгляды и защиту собственности недопустимо», так как России не нужен гражданский конфликт, подобный событиям 1917–1922 и 1988–1993 годов.

«Истину можно доказать только средствами убеждения и успокоения граждан, исповедующих непатриотическую точку зрения. А вот люди, которые в открытую воюют против России, совершают экстремистские действия, ведут пропаганду в антироссийских целях и финансируются из-за рубежа, должны быть наказаны за совершение преступной деятельности против своего народа и государства», — добавил он.

Большаков напомнил, что страны ЕС, которые кичатся своей демократичностью, в отличие от России практикуют и конфискацию собственности, и тюремное заключение, и лишение гражданства для таких граждан.

Кандидат политических наук, доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ Зоя Силаева отмечает, что в текущей ситуации как никогда важно задуматься о гражданском воспитании российского общества и не допустить разрастания «общества потребления». «В то же время, когда люди, независимо от их социального статуса, переходят границы и нарушают законы, необходимо предпринимать меры в правовом поле и действовать по закону», — заметила она.

Политтехнолог, гендиректор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов поделился другой точкой зрения на прозвучавшие предложения политиков.

«Тема лишения гражданства — емкая для пиара, поэтому используется отдельными политиками. Но она крайне опасная, и может сжечь мосты, связи, разрушить единство народа», — напомнил он.

По его словам, в сложившейся обстановке нельзя руководствоваться эмоциями, особенно в принятии таких важных для государства и его граждан решений.

«Время расставит все на свои места. Задача государства — продолжать доносить свою позицию, понимая, что есть разность мнений и позиций, есть заблуждения и нерациональные чувства. Нужны не репрессии, а диалог и мотивация», — подчеркнул специалист.