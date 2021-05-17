Наказание за незаконное изготовление взрывчатки может увеличиться вдвое

После трагедии в казанской школе №175 в России предложили повысить уголовное наказание за незаконное изготовление взрывчатки. Сроки могут увеличиться в два раза. Законопроект о внесении изменений в статью УК РФ внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщают «Известия».

Вместо 3–6 лет за незаконное изготовление либо переделку, ремонт взрывных устройств и изготовление взрывчатки будет грозить 6–11 лет. Если же деяния были совершены по предварительному сговору группы лиц, их смогут лишить свободы на срок от 8 до 12 лет (вместо 8 лет сейчас). Организованные группы будут получать 12–15 лет вместо 8–12 лет.

«В конце 2014 года УК РФ был дополнен статьей 223.1 „Незаконное изготовление взрывчатых веществ“. Однако анализ правоприменительной практики показывает, что установленные действующей редакцией меры наказания несоразмерны со степенью общественной опасности этих деяний», — говорится в пояснительной записке к документу.

По данным статистики МВД и Генпрокуратуры, с 2015 по 2018 год было совершено порядка 500 таких преступлений. Инициатор законопроекта — член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев рассказал, что данный проект начал разрабатываться после трагедии в Керчи, произошедшей в 2018 году.

«Сейчас документ уже получил одобрение партии („Единая Россия“) и направлен на отзыв в Правительство. Очевидно, что сегодня наказание за это преступление в России недостаточно серьезно. <...> Поэтому не исключаю, что ко второму чтению законопроекта, сроки, указанные в нем, будут увеличены в большую сторону», — заявил он.

После стрельбы в 175-й школе Казани, из-за которой погибли семь школьников и два учителя, Президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия.