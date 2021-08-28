Наказание за нарушение тишины ночью для автомобилистов могут распространить на всю РФ

Практику штрафовать автомобилистов за нарушение тишины в ночное хотят распространить на все города России. При этом наказание за езду с громкой музыкой и без глушителей могут распространить и на дневное время, сказала первый зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«Любители ездить без глушителя или сотрясать все вокруг себя громкой музыкой из мощных музыкальных колонок в автомобиле выражают подобным поведением полное пренебрежение к правам других граждан на тишину и покой как в ночное, так и в дневное время», — отметила сенатор, подчеркнув, что такие проявления неуважения к обществу должны строго пресекаться.

По ее словам, изменения могут внести в статью «Хулиганство» в новой редакции КоАП.

Ранее градоначальник Москвы Сергей Собянин предложил принять на городском уровне закон о преднамеренном нарушении тишины автолюбителями и мотоциклистами. Нарушители могут заплатить штраф в размере от 5 тыс. рублей — размер будет рассчитываться на основании мощности ТС.