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Наказание вплоть до ареста: в Казани прошел рейд ГИБДД по тонировке
Сегодня в Казани сотрудники ГИБДД провели рейд по нарушителям тонировки. Останавливали тех, у кого стекла на автомобилях были покрыты тонировочной пленкой.
Ловили нарушителей в центре города, на улице Пушкина. В общем потоке машин казалось, что тех, кто нарушает правила тонировки не так много. В основном, штрафы выписывали водителям, у автомобилей которых светопропускающая способность стекол была ниже нормы.
Первым остановили владельца иномарки. Мужчина признался, что знал, что тонировка на стеклах его автомобиля не соответствует норме.
«У меня не настолько затонирована машина, чтобы это создавало опасность. Я сам против тонировки, в молодости тонировал машину настолько, что вообще ничего видно не было. Но я так не делаю сейчас. У меня все безопасно. Жаль, конечно, что работникам автосервисов все равно, они могут хоть наглухо затонировать машину, им же за это деньги платят», – поделился он.
Автоинспекторы измерили светопропускную способность стекла у его авто при помощи специального прибора, который называют «тоник». Выяснилось, что при допустимых показателях в 30 процентов, его стекла не пропускали 60 процентов света.
«Снимать пленку я не буду, пока поезжу на другой машине. А эта пусть постоит. Если в течение трех месяцев я снова попадусь с тонировкой, санкции уже куда серьезнее будут. Поэтому подожду», – заявил он.
Штраф за первое нарушение правил тонировки составляет 500 рублей. Если оплатить его вовремя, то нарушитель и вовсе заплатит 250 рублей. Но в случае, если водитель повторно попадется за рулем слишком тонированного авто, его ждет наказание вплоть до ареста на 15 суток.
У машины следующего остановленного автоинспекторами водителя стекла казались практически черными, но как оказалось, автовладелец их не тонировал, а установил так называемые шторки. Поскольку это приспособление тоже попадает под статью административного кодекса о нарушении светопропускной способности стекол, водителю выписали штраф.
В это время другой водитель, что стоял на парковке неподалеку, поспешил снять шторки со своего авто, когда увидел, что автоинспекторы выписывают мужчине штраф.
Некоторые из остановленных полицейскими нарушителей утверждали, что тонировка необходима им жизненно.
«У меня онкология, и я стараюсь максимально избегать солнечного света. Поэтому я и наклеил тонировку», – рассказал один из автовладельцев.
Он отметил, что крем для защиты от солнца пачкает одежду и ему приходится спасаться от лучей таким образом. Однако законом подобные случаи не предусмотрены, поэтому мужчине тоже выписали штраф.
Заместитель начальника отдела ДПСиВПО Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Павел Иванов рассказал, что за этот год более 26 тысяч автомобилистов Татарстана были привлечены к ответственности за нарушение правил тонировки.
«210 человек были задержаны повторно с тонированными стеклами. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстана напоминает водителям о неукоснительном соблюдении ПДД и призывает быть крайне внимательными и осторожными на дорогах», – отметил Павел Иванов.
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