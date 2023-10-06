Наказание вплоть до ареста: в Казани прошел рейд ГИБДД по тонировке

Сегодня в Казани сотрудники ГИБДД провели рейд по нарушителям тонировки. Останавливали тех, у кого стекла на автомобилях были покрыты тонировочной пленкой.

Ловили нарушителей в центре города, на улице Пушкина. В общем потоке машин казалось, что тех, кто нарушает правила тонировки не так много. В основном, штрафы выписывали водителям, у автомобилей которых светопропускающая способность стекол была ниже нормы.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Первым остановили владельца иномарки. Мужчина признался, что знал, что тонировка на стеклах его автомобиля не соответствует норме.

«У меня не настолько затонирована машина, чтобы это создавало опасность. Я сам против тонировки, в молодости тонировал машину настолько, что вообще ничего видно не было. Но я так не делаю сейчас. У меня все безопасно. Жаль, конечно, что работникам автосервисов все равно, они могут хоть наглухо затонировать машину, им же за это деньги платят», – поделился он.

Автоинспекторы измерили светопропускную способность стекла у его авто при помощи специального прибора, который называют «тоник». Выяснилось, что при допустимых показателях в 30 процентов, его стекла не пропускали 60 процентов света.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Снимать пленку я не буду, пока поезжу на другой машине. А эта пусть постоит. Если в течение трех месяцев я снова попадусь с тонировкой, санкции уже куда серьезнее будут. Поэтому подожду», – заявил он.

Штраф за первое нарушение правил тонировки составляет 500 рублей. Если оплатить его вовремя, то нарушитель и вовсе заплатит 250 рублей. Но в случае, если водитель повторно попадется за рулем слишком тонированного авто, его ждет наказание вплоть до ареста на 15 суток.

У машины следующего остановленного автоинспекторами водителя стекла казались практически черными, но как оказалось, автовладелец их не тонировал, а установил так называемые шторки. Поскольку это приспособление тоже попадает под статью административного кодекса о нарушении светопропускной способности стекол, водителю выписали штраф.

В это время другой водитель, что стоял на парковке неподалеку, поспешил снять шторки со своего авто, когда увидел, что автоинспекторы выписывают мужчине штраф.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Некоторые из остановленных полицейскими нарушителей утверждали, что тонировка необходима им жизненно.

«У меня онкология, и я стараюсь максимально избегать солнечного света. Поэтому я и наклеил тонировку», – рассказал один из автовладельцев.

Он отметил, что крем для защиты от солнца пачкает одежду и ему приходится спасаться от лучей таким образом. Однако законом подобные случаи не предусмотрены, поэтому мужчине тоже выписали штраф.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Заместитель начальника отдела ДПСиВПО Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Павел Иванов рассказал, что за этот год более 26 тысяч автомобилистов Татарстана были привлечены к ответственности за нарушение правил тонировки.

«210 человек были задержаны повторно с тонированными стеклами. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстана напоминает водителям о неукоснительном соблюдении ПДД и призывает быть крайне внимательными и осторожными на дорогах», – отметил Павел Иванов.