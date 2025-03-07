Наказание Валиевой, роман с хоккеистом и кульбит Галлямова: итоги недели в «фигурке»

Центральной фигурой минувшей недели вновь стала Камила Валиева, вокруг нее продолжается обсуждение по всем фронтам ее жизни. Одних очень волнуют последствия для фигуристки в случае невозврата олимпийских медалей, другие следят за ее амурными приключениями. А есть еще и байкальские тайны. Подробности – в обзоре «ТИ-Спорт».





Камила Валиева

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дилемма для Валиевой. ISU грозится россиянке продлением дисквалификации?

Уроженка Казани никогда не была замечена в «хайпожорстве» и попытках помелькать своим лицом где угодно ради новой волны интереса к себе, но каким-то образом ей удается все-равно оставаться в центре внимания. Судя по всему, довольно драматичная судьба юной фигуристки так и не отпускает сердца народных масс.

Вероятно, оттого, что эта драма с лишением Камилы Валиевой наград главных соревнований в карьере и неожиданно суровое наказание продолжается и по сей день. Валиева по-прежнему надеется на торжество суда и продолжает отправлять дело на пересмотр по апелляции, и параллельно не спешит возвращать свои золотые пекинские награды.

Свое продолжение эта история получила на неделе, когда стало известно, что ISU может пойти на серьезные дополнительные карательные меры, если Валиева все-таки не отдаст свои медали. Вопросом возврата медалей и призовых российской фигуристки будут заниматься организации, которые их вручали, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Также они будут решать ситуацию с последствиями в случае их невозврата.

В официальном заявлении агентства подчёркивается:

«Вопрос о том, приведет ли невозврат медалей и призовых к каким-либо последствиям, решается руководящими органами соответствующих соревнований» - заявило агентство.

Так что же может сделать Международная федерация конькобежного спорта? Например, ISU может наложить штраф или даже запретить участие в международных соревнованиях до выполнения требований. То есть, даже в декабре 2026 года Камила все-равно не сможет выйти на профессиональный лед, если так и не отправит медали обратно.

Интересно, что на возвращении медалей уже многие настаивают и в России. Например, депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова призвала Камилу как можно скорее вернуть награды.

«Камила обязана вернуть медали. Решение CAS должно быть исполнено, иначе это подрывает доверие к спортивному правосудию» - говорит Журова.

С одной стороны, Камилу можно понять – она до последнего верит, что ее оправдают в Швейцарском суде по апелляции. С другой – совершать такое самоволие, когда ее призывают вернуть награды – тоже не самый хороший тон.

Никита Нестеров Фото: cska-hockey.ru

Валиева подогревает слухи о романе с Нестеровым

Не сходит со страниц медиа Камила Валиева и на другом поприще – любовном. Вот уже три недели со страниц прессы не сходят обсуждения предполагаемого романа фигуристки с 31-летним хоккеистом московского ЦСКА Никитой Нестеровым.

Тринадцатилетний разрыв в возрасте пары, а также не самое белое семейное прошлое «армейского» защитника возмущают один из лагерей поклонников Валиевой. Утверждают, что это не подходящая пассия для юной девочки, у которой все впереди. Всех смущают арестованные счета Нестерова из-за долгов по алиментам на двух детей и его скандальный развод.

Обсуждение пары спортсменов началось после того, как они «прокололись» на День влюбленных, когда запостили снимки из одного и того же ресторана. А накануне Камила окончательно подтвердила, что слухи небеспочвенны. Она открыто посетила хоккейное «армейское» дерби, в котором ЦСКА принимал петербургский СКА, где поддерживала своего избранника.

Папарацци тут же засняли Валиеву, одиноко сидевшую на vip-трибуне ледовой арены. Впрочем, каких-то клубных пристрастий цветами в одежде или атрибутикой она не выказывала. Валиева пришла на ЦСКА-Арену в черной водолазке и белом пальто. При этом сделала выразительный макияж с акцентом на глаза.

На фото фигуристка выглядит довольно грустной, что подтверждает теорию о ее связи с хоккеистом ЦСКА, ведь «красно-синие» в итоге проиграли своим питерским коллегам. После матча в сети тут же поползли слухи, что ледовую арену Валиева покинула в компании хоккеиста, подождав его лишние полчаса. Сама Валиева пока никак не комментирует отношения со спортсменом.

Травма Шредингера у Александра Галямова или таинственная байкальская история

А пока Валиева разбирается со своими спортивными и личными делами, большинство звезд отечественной «фигурки» отправились веселиться и одновременно радовать зрителей на самое большое озеро в мире – Байкал. Правда, прямого эфира никто так и не увидел, а когда Первый канал покажет запись до сих пор неизвестно.

Главным ньюсмейкером по итогам байкальского уик-энда стал Александр Галлямов, который должен был там выступить с Анастасей Мишиной. Он устроил очень странный перфоманс вокруг своей травмы Шредингера, которой вроде и не было, но в итоге она материализовалась.

1 марта в СМИ появилась информация, что Александр повредил ногу во время турнира. Галлямов тут же вышел в свои соцсети, где высмеял прессу и заявил, что у него простой порез пальца: «Всем добрый вечер. Я не понимаю, кто занимается такой ложной информацией, но, ребят, просто из мухи слона» - сказал он в своем «кружочке» в Телеграм, показывая ранку на пальце.

Правда антураж на видео уж очень был похож на больничный. Тренер лучшей российской пары Тамара Москвина при этом отказывалась от комментариев и ссылались на самого спортсмена.

В итоге Галямов все-таки сознался, что подвернул ногу. «Мы отъехали далеко в сторону от места проведения мероприятия, где я неожиданно и совершенно на ровном месте сильно подвернул ногу», - написал фигурист в соцсетях, очень уж подчеркнуто акцентируя, что сам виноват.

Фото: fsrussia.ru

Позже выяснилось, что Мишина и Галлямов пропустят шоу в Санкт-Петербурге, которое запланировано на 9 марта. А накануне уже у «Матч ТВ» появился инсайд, что Александр вообще сломал лодыжку, что еще серьезнее, чем предполагалось ранее.

По итогу вчера в инфопространство наконец-то выкатили новую официальную версию. Если верить ей, Галлямов вдруг внезапно устал от нагрузок по ходу сезона и решил приостановить тренировки.

«Вынужден сообщить о сложном, но очень важном решении. По согласованию с тренерским коллективом, мы с Настей берем небольшой перерыв от тренировок и выступлений. Колоссальная нагрузка, выпавшая на меня в сезоне, дает о себе знать. На этапах Гран-при я выступал с повреждением ноги, ненужный порез на Байкале, общая усталость – все это требует восстановления», - заявил спортсмен.

Что именно произошло на Байкале, и так ли уж сам виноват Александр в случившемся – судить вам.