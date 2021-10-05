Наказали водителя лимузина, который катал по Казани высунувшихся из окон девушек

В соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как по улице Казани едет белый лимузин Lincoln, из окна которого высунулись две девушки.

Изучив видеозапись, автоинспекторы установили личность водителя иномарки. Им оказался 34-летний местный житель.

Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, правонарушитель был задержан. Его привлекли к административной ответственности за опасное вождение, игнорирование применения ремней безопасности, нарушение правил перевозки пассажиров, а также за управление автомобилем с техническими неисправностями. В общей сложности казанцу придется заплатить 10 тыс. рублей.