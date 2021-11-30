Наказали троих нижнекамцев, устроивших в съемном доме платную вечеринку с подростками

Как было установлено полицейскими в Нижнекамске, трое местных жителей арендовали коттедж, где устроили вечеринку. Вход на дискотеку они сделали платным.

В момент визита полицейских в доме находились 54 человека, в том числе 22 подростка. Все было доставлены в отдел полиции.

На организаторов составили протоколы об административных правонарушениях за организацию мероприятия и отсутствие организованной проверки QR-кодов.

Также к ответственности привлекут родителей несовершеннолетних, а также 10 подростков, которых поймали на дискотеке пьяными.