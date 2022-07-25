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Ру Тат
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Происшествия
25 июля 2022  09:11
Полина Шевчук

Наказали мать подростка, который в Казани на авто снес две горки на детской площадке

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Инцидент произошел накануне около трех часов дня во дворе одного из домов по улице Андрея Адо, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как было установлено полицейскими, 14-летний уроженец Узбекистана взял у старшего брата ключи от его Deawoo, сел за руль и завел автомобиль. Коробка передач была переведена на заднюю скорость. Машина поехала задним ходом и снесла две горки на детской площадке. Никто не пострадал.

 

Фото: © очевидцы

В отношении мамы мальчика был составлен протокол о неисполнении родителями и иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
 

#УМВД России по г.Казани #нарушение пдд #ребенок за рулем авто
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