Наказали казанца, который прокатился на крыше внедорожника с веслом в руках

Городская Госавтоинспекция наказала казанца, который прокатился на крыше автомобиля по городу с веслом в руках. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Автоинспекторы обнаружили в соцсетях видео, где по Кремлевской дамбе едет внедорожник Toyota, а на его крыше стоит мужчина с веслом. Было установлено, что в съемке ролика участвовало 5 человек: три водителя и два пассажира.

Их всех пригласили в подразделение ГИБДД, где с ними провели профилактическую беседу о правилах дорожного движения. Свою вину они признали. В конечном итоге нарушителей оштрафовали на 10,5 тыс. рублей.

Источник видео: соцсети.