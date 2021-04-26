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Ру Тат
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26 апреля 2021  11:21
Павел Климчак

Наказали казанца, который прокатился на крыше внедорожника с веслом в руках

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Городская Госавтоинспекция наказала казанца, который прокатился на крыше автомобиля по городу с веслом в руках. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Автоинспекторы обнаружили в соцсетях видео, где по Кремлевской дамбе едет внедорожник Toyota, а на его крыше стоит мужчина с веслом. Было установлено, что в съемке ролика участвовало 5 человек: три водителя и два пассажира.

Их всех пригласили в подразделение ГИБДД, где с ними провели профилактическую беседу о правилах дорожного движения. Свою вину они признали. В конечном итоге нарушителей оштрафовали на 10,5 тыс. рублей.

Источник видео: соцсети.

ГИБДД штраф за нарушения
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