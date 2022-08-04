Наказали двоих водителей, устроивших гонки под стенами Казанского Кремля

Сотрудники полиции обнаружили в телеграм-канале видео, как две иномарки устроили гонки под стенами Казанского Кремля. На кадрах видно, что время стритрейсеры выбрали не позднее – вдоль проезжей части гуляет много людей.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, нарушителей удалось установить. 33-летний водитель Subaru сам пришел в отделение ГИБДД. Мужчина признал вину. Ему был выписан административный протокол за опасное вождение.

Второго участника нелегальных гонок – 24-летнего водителя Mercedes – остановили 2 августа. В отделе выяснилось, что на машине были установлены липовые номера. На молодого человека также выписали штрафы за опасную езду и управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками.

