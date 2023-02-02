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Ру Тат
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Происшествия
2 февраля 2023  15:09
Алексей Новиков

Наказали автоледи из РТ, которая заклеила номер авто и рванула на красный через ж/д

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В Татарстане наказали женщину, которая заклеила номер машины, чтобы на запрещающий сигнал светофора пересечь железнодорожный переезд. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Татарстана.

Автоинспекторы обнаружили в одной из социальных сетей ролик, на котором видно, как водитель Nissan на переезде на улице Липатова скрывает задний государственный регистрационный знак. После этого женщина садится в машину и продолжает движение несмотря на красный сигнал светофора.

Водителя данного авто удалось установить. Им оказалась 31-летняя жительница Пестречинского района. В отношении не составили административные материалы.

ГИБДД Татарстана призывает всех участников движения неукоснительно соблюдать ПДД.

#нарушение пдд #штраф
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