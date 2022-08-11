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Ру Тат
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Происшествия
11 августа 2022  09:50
Павел Климчак

Накануне вечером в Челнах автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем на BMW

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Накануне сотрудники ГИБДД в Челнах получили сообщение от жителей поселка ГЭС об иномарке, за рулем которой, предположительно, пьяный мужчина. Экипаж ДПС обнаружил этот автомобиль марки BMW, однако его водитель проигнорировал требование остановиться.

Тогда стражи порядка начали погоню за нарушителем, во время которой последний на улице Студенческой вылетел на встречку, снеся доржный знак и бордюрный камень, и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Hyundai. Последствия аварии сняли на видео очевидцы.

Как установили автоинспекторы, 36-летний мужчина за рулем BMW был пьян. На него составили протокол за пьяную езду, повреждение дорожных сооружений, несоблюдение требований знаков, разметки, а также невыполнение требования об остановке машины.

Фото: МВД по РТ

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль нарушителя поместили на штрафстоянку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

#погоня #пьяный водитель
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