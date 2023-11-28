Накануне в Казани сбили двоих пешеходов, переходивших дорогу

Накануне на дорогах Казани сбили сразу двоих пешеходов, переходивших проезжую часть, сообщают в городской Госавтоинспекции.

Так, ранним утром напротив дома 127а по улице Краснококшайская, 63-летний водитель Cadillac SRX сбил школьницу, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате 10-летняя девочка получила ушибы. После осмотра медики отпустили школьницу домой.

В этот же день, в районе шести часов вечера, 33-летняя девушка-водитель Chevrolet, двигаясь по улице Хусаина Мавлютова, сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате наезда 45-ти летний мужчина получил ушиб головы, после оказания медиками первой медицинской помощи был отпущен домой.

В ведомстве напомнили участникам дорожного движения о необходимости быть крайне внимательными на дорогах.