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Накануне в Казани сбили двоих пешеходов, переходивших дорогу
Накануне на дорогах Казани сбили сразу двоих пешеходов, переходивших проезжую часть, сообщают в городской Госавтоинспекции.
Так, ранним утром напротив дома 127а по улице Краснококшайская, 63-летний водитель Cadillac SRX сбил школьницу, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.
В результате 10-летняя девочка получила ушибы. После осмотра медики отпустили школьницу домой.
В этот же день, в районе шести часов вечера, 33-летняя девушка-водитель Chevrolet, двигаясь по улице Хусаина Мавлютова, сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
В результате наезда 45-ти летний мужчина получил ушиб головы, после оказания медиками первой медицинской помощи был отпущен домой.
В ведомстве напомнили участникам дорожного движения о необходимости быть крайне внимательными на дорогах.
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