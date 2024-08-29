Накануне учебного года в школе Казани прошли всероссийские учения по безопасности

В преддверии нового учебного года в образовательных учреждениях России стартовали масштабные учения по безопасности. Целью мероприятий стала проверка готовности персонала школ и колледжей, а также сотрудников охраны к действиям при захвате заложников и воздушной тревоге, сообщили в Росгвардии по РТ.

В Казани площадкой для проведения учений была выбрана средняя общеобразовательная школа №120 с углубленным изучением отдельных предметов. Организатором выступило Министерство образования и науки Республики Татарстан при поддержке казанского управления вневедомственной охраны Росгвардии и городского управления внутренних дел.

Фото: © Росгвардия РТ

Учения включали в себя теоретическую подготовку и практическую отработку действий в чрезвычайных ситуациях. Особое внимание было уделено проверке системы оповещения и координации с экстренными службами.

В ходе первого сценария имитировалось проникновение вооруженного лица в школу. По легенде, злоумышленник воспользовался утерянным электронным пропуском учащегося, обезвредил охранника и проник в спортзал, где проходило занятие с педагогами. Директор школы активировала мобильную кнопку экстренного вызова, что привело к оперативному прибытию наряда Росгвардии.

Фото: © Росгвардия РТ

Росгвардейцы продемонстрировали профессиональные действия по задержанию условного "террориста". Вслед за ними прибыли сотрудники полиции: представители ГАИ перекрыли подъезды к школе, а патрульно-постовая служба оказала содействие в выводе задержанного.

Вторая часть учений была посвящена отработке действий при сигнале воздушной тревоги, в частности, при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Администрация школы продемонстрировала навыки реагирования на такую ситуацию.