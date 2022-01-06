Накануне Рождества храмы Татарстана проверили на соблюдение противопожарной безопасности

Праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову, пройдут в 246 храмах Татарстана. В преддверии праздника инспекторы ГПН проверили соблюдения противопожарной безопасности.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, было выявлено 64 нарушения требований пожарной безопасности. Из них шесть устранены. Кроме того, проведены тренировки по эвакуации людей в случае пожара в храме.

Часть нарушений связана с отсутствием пожарной сигнализации в храмах, а также с неисправностями систем оповещения при пожаре.

Во время Рождественских служб у храмов будут дежурить сотрудники МЧС.

Кроме того, в ГУ МЧС России по РТ напоминают, что огнетушители в храмах должны быть расположены в доступных местах и установлены на кронштейнах в 1,5 метрах над полом. Информация с телефонами вызова пожарной охраны должна быть закреплена на видном месте.

Пути эвакуации из храма должны быть свободны, а двери свободно открываться изнутри без ключа. Жидкость для лампад и светильников необходимо хранить в металлических шкафах.