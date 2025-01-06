Накануне Рождества храмы Татарстана проверили на пожарную безопасность

Накануне Рождества главное управление МЧС России по Татарстану проверило храмы республики на пожарную безопасность.

На учёт взяли 245 объектов, где проведут рождественские праздники.

На всех объектах проведены профилактические визиты. Особое внимание уделили содержанию путей эвакуации, исправности систем пожарной автоматики и систем оповещения людей о пожаре, наличию и исправности противопожарного водоснабжения, а также практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара.

Также со священнослужителями, персоналом и прихожанами культовых объектов провели инструктажи и консультации по мерам пожарной безопасности.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан рекомендует устанавливать огнетушители на специальных кронштейнах на высоте 1,5 метра от пола в легкодоступных местах, за алтарями и в молельном зале, чтобы они не загромождали двери, но были на виду.

Не стоит забывать, что один раз в два года огнетушители должны проходить освидетельствование и перезарядку в специализированной организации, имеющей лицензию МЧС России.

На видном месте должна находиться информация о телефоне вызова пожарной охраны. Нельзя загромождать пути эвакуации и эвакуационные выходы из учреждения, двери эвакуационных выходов должны открываться свободно без ключа.