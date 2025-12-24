Накануне Кубка мира в Латвии 14 саночникам запретили въезд

Фото: mfa.gov.lv

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже накануне Кубка мира по санному спорту, который будет проходить в латвийском городе Сигулде, обнародовала информацию о 14 саночниках сборной России, которые внесены в список лиц «non grata» для въезда в латвийское государство. Об этом она написала у себя в социальных сетях.

«Спортсменам из этого государства в Латвии не рады. Я приняла решение включить в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, 14 граждан РФ», – написала Браже. Также она добавила, что данный запрет будет действовать бессрочно. Имена и фамилии саночников, которым отказано во въезде, не озвучиваются.

Напомним, 23 ноября Международная федерация санного спорта (FIL) одобрила допуск шести российским саночникам в нейтральном статусе к Зимней Олимпиаде – 2026 в Италии. Позднее федерация сократила количество вдвое, в том числе не допустила конкретных спортсменов в лице Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой.

Четвертый этап Кубка мира по санному спорту стартует в Латвии, в Сигулде, с 3 по 4 января 2026 года.

Зимняя Олимпиада – 2026 пройдет в Италии в двух городах – Милане и Кортине-д’Ампеццо – с 6 по 22 февраля.