Накануне Единого дня голосования в Татарстане наступит день тишины
В преддверии выборов Раиса в Татарстане в ночь с 12 на 13 сентября начинается день тишины. В этот период вся агитационная кампания прекращается. В день тишины избиратели без внешнего влияния могут обдумать свой выбор и принять решение, за кого голосовать.
Выборы Раиса Республики Татарстан и муниципальные выборы назначены на Единый день голосования – 14 сентября.
Напоминаем, что на пост Раиса Татарстана претендуют четыре кандидата:
- Рустам Минниханов («Единая Россия») – действующий руководитель республики с 2010 года, переизбирался в 2015 и 2020 года, в его предвыборной программе – акцент на повышение качества жизни татарстанцев;
- Руслан Юсупов (ЛДПР) – инженер, юрист, предприниматель, депутат Госсовета РТ, ориентирован на коммуникацию с жителями и молодежью;
- Хафиз Миргалимов (КПРФ) – опытный политик и депутат, представитель традиционных ценностей и советской школы управления;
- Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») – радиофизик и предприниматель, борется за социальную справедливость и интересы пенсионеров.
Одновременно с выборами Раиса Татарстана состоятся выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому одномандатному округу №18, а также выборы муниципальных депутатов – более 7,5 тыс. мест.
На участие в местных выборах зарегистрировано рекордное количество претендентов – свыше 11,4 тысячи человек, что обеспечивает избирателям широкий и разнообразный выбор.
На выборах представлены: «Единая Россия» (почти 5,5 тыс. кандидатов), «Новые люди» (1,5 тыс.), ЛДПР (510), КПРФ (465), «Справедливая Россия» (353), а также «Коммунисты России», Российская партия пенсионеров, «Зеленые» и «Яблоко». Движение «Татарстан – Новый век» выдвинуло 160 кандидатов. Также более 2,6 тыс. человек участвуют в выборах как самовыдвиженцы.
В Татарстане на выборах будет работать 2752 избирательных участка, они будут открыты с 7 утра до 8 вечера.
Узнать адрес ближайшего избирательного участка можно на сайте ЦИК РТ. Для этого нужно:
- открыть вкладку «Актуальная информация»;
- найти раздел «Цифровые сервисы»;
- нажать «Найти свой избирательный участок».
Если ввести в строку домашний адрес (Республика Татарстан, город, улица, номер дома), система выдаст местоположение ближайшего избирательного участка.
Номер и адрес избирательного участка по месту регистрации также можно узнать через баннер «Выборы» на главной странице «Госуслуг».
На выборы нужно обязательно взять с собой паспорт.