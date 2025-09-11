Накануне Единого дня голосования в Татарстане наступит день тишины

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В преддверии выборов Раиса в Татарстане в ночь с 12 на 13 сентября начинается день тишины. В этот период вся агитационная кампания прекращается. В день тишины избиратели без внешнего влияния могут обдумать свой выбор и принять решение, за кого голосовать.

Выборы Раиса Республики Татарстан и муниципальные выборы назначены на Единый день голосования – 14 сентября.

Напоминаем, что на пост Раиса Татарстана претендуют четыре кандидата:

Рустам Минниханов («Единая Россия») – действующий руководитель республики с 2010 года, переизбирался в 2015 и 2020 года, в его предвыборной программе – акцент на повышение качества жизни татарстанцев;

Руслан Юсупов (ЛДПР) – инженер, юрист, предприниматель, депутат Госсовета РТ, ориентирован на коммуникацию с жителями и молодежью;

Хафиз Миргалимов (КПРФ) – опытный политик и депутат, представитель традиционных ценностей и советской школы управления;

Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») – радиофизик и предприниматель, борется за социальную справедливость и интересы пенсионеров.

Одновременно с выборами Раиса Татарстана состоятся выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому одномандатному округу №18, а также выборы муниципальных депутатов – более 7,5 тыс. мест.

На участие в местных выборах зарегистрировано рекордное количество претендентов – свыше 11,4 тысячи человек, что обеспечивает избирателям широкий и разнообразный выбор.

На выборах представлены: «Единая Россия» (почти 5,5 тыс. кандидатов), «Новые люди» (1,5 тыс.), ЛДПР (510), КПРФ (465), «Справедливая Россия» (353), а также «Коммунисты России», Российская партия пенсионеров, «Зеленые» и «Яблоко». Движение «Татарстан – Новый век» выдвинуло 160 кандидатов. Также более 2,6 тыс. человек участвуют в выборах как самовыдвиженцы.

В Татарстане на выборах будет работать 2752 избирательных участка, они будут открыты с 7 утра до 8 вечера.

Узнать адрес ближайшего избирательного участка можно на сайте ЦИК РТ. Для этого нужно:

открыть вкладку «Актуальная информация»;

найти раздел «Цифровые сервисы»;

нажать «Найти свой избирательный участок».

Если ввести в строку домашний адрес (Республика Татарстан, город, улица, номер дома), система выдаст местоположение ближайшего избирательного участка.

Номер и адрес избирательного участка по месту регистрации также можно узнать через баннер «Выборы» на главной странице «Госуслуг».

На выборы нужно обязательно взять с собой паспорт.