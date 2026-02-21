Накануне Дня защитника Отечества в Казани проходит ярмарка вакансий для участников СВО

Ярмарка вакансий проходит сегодня в Казани в здании Национальной библиотеки РТ для участников специальной военной операции. 17 предприятий на ней предлагают около 3 тыс. вакансий. Мероприятие посетил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Ярмарка для участников специальной военной операции и членов их семей проходит накануне Дня защитника Отечества. В прошлом году мы провели 79 таких ярмарок с участием 40 работодателей. В этом году тоже активно работаем – во всех муниципалитетах республики в эти дни проходят ярмарки», – сообщила журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

На специализированной ярмарке свои вакансии представляют Казанский вертолетный и авиастроительный заводы, Казанский пороховой завод, «Точмаш», предприятия ПАТП, жилищно-коммунального комплекса, Департамент школьного питания, Росгвардия, МВД по РТ.

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

«Мы понимаем, что те, кто сегодня возвращается, имеют активный боевой опыт, дисциплинированы, ответственны, и, безусловно, их трудолюбие и отношение к работе востребованы в службе в органах внутренних дел, МЧС, Росгвардии», – заметила Зарипова.

На ярмарке вакансий соискатели могут лично пообщаться со специалистами кадровых служб, получить актуальную информацию о вакансиях и пройти собеседования. Также здесь организованы бесплатные консультации по вопросам здравоохранения, образования и правовым вопросам.

«С нами вышли коллеги из Министерства здравоохранения, Социального фонда, Медико-социальной экспертизы, Управления образования, Министерства образования и науки РТ, лечебных организаций. Поскольку помимо трудоустройства для участников специальной военной операции и членов их семей актуальными являются вопросы получения различных социальных услуг: прохождения реабилитации, медицинского протезирования, получения технических средств реабилитации, выплат», – подчеркнула Зарипова.

По ее словам, специалисты дают ответы на самые востребованные вопросы, консультируют по разным жизненным ситуациям.

На ярмарку вакансий участники СВО приходят вместе с семьями. Владимир Петров из Казани пришел с невестой Валерией. Об этом мероприятии он узнал в фонде «Защитники Отечества». Он был мобилизован в 2022 году, служил в пехоте.

«В августе 2024-го мне раздробило левое бедро. Впоследствии ногу укоротили на 6 см», – рассказал «Татар-информу» ветеран СВО.

Оказывается, Владимир сразу после учебы в школе пошел работать, потом пошел в армию. Летом 2022 года поступил в автотранспортный техникум, потом отправился защищать Родину на передовой. После специальной военной операции мужчина вернулся на прежнее место работы водителем, получил поддержку от профсоюза. На ярмарку вакансий он пришел, чтобы узнать, как получить образование. Решил учиться в КАИ или в КХТИ.

«У работодателя уточню, какое образование нужно для конкретной должности, и буду готовиться», – поделился планами Петров.

По его словам, ярмарка вакансий – действенный инструмент, который помогает участникам СВО найти работу.

«Общался с несколькими своими товарищами, комиссованными по инвалидности. Благодаря фонду «Защитники Отечества» и таким мероприятиям понимаю, что о нас не забыли», – заключил Владимир Петров.

В Татарстане для участников СВО и членов их семей специализированные ярмарки вакансий проводятся на постоянной основе. В 2025 году на подобных мероприятиях было предложено более 7,2 тыс. вакансий. Ярмарки посетили 2 515 человек, в том числе 352 участника СВО и членов их семей, которым выдано 195 направлений на трудоустройство.

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

В этом году проведена 31 специализированная ярмарка для участников СВО и членов их семей. В них приняли участие 118 работодателей, которые предложили более 1 тыс. вакансий. Ярмарки посетили 705 граждан, в том числе 115 участников СВО и членов их семей.