Накануне Дня Волги в Камском Устье выпустили 7700 мальков сазана

Накануне Дня Волги в Камском Устье сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам выпустили в реку 7700 мальков сазана, сообщают «Волжские зори».

«Такая природоохранная акция проходит ежегодно. Рыбхоз, который выигрывает тендер, выпускает рыбу, разведением которой он занимается. На этот раз тендер выиграл Самарский рыбхоз, который выращивает сазана. Рабочие рыбхоза прибыли в Камское Устье и выпустили мальков в Волгу с пристани», – сообщил специалист Госкомитета РТ по биоресурсам Раиль Минизянов.

За 2020 год в водоемы Татарстана для увеличения рыбных запасов республики выпустили порядка 800 тыс. мальков. Об этом на итоговой коллегии Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам рассказал глава ведомства Федор Батков.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что за 2020 год в водоемы Татарстана для увеличения рыбных запасов республики выпустили порядка 800 тыс. мальков. Кроме того, в республике проходит ежегодная акция по установке искусственных нерестилищ в ходе акции «Рыбе — быть!» (Балык — булсын!).