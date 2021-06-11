Накануне Дня России в Казани судебные приставы приняли присягу

В преддверии Дня России в Казани, в парке Победы состоялась торжественная присяга судебных приставов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

С напутственной речью к собравшимся сотрудникам обратился врио главного судебного пристава РТ Андрей Михайлов.

«Принятие присяги – один из самых торжественных ритуалов в нашей службе, неразрывно связанный с понятиями чести, верности, доблести, любви к Родине», – подчеркнул Андрей Михайлов.

Впервые поступившие на службу сотрудники поклялись достойно и честно защищать права граждан и интересы государства. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания, после чего сотрудники службы возложили цветы к Вечному огню.

Сейчас в Татарстане несут службу 440 судебных приставов-исполнителей и более 400 приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Ежегодно благодаря работе приставов исполняются тысячи решений судов, возвращаются миллиарды рублей долгов от неплательщиков. Так, в прошлом году удалось взыскать 12 млрд рублей. Каждый год в республике дознаватели судебных приставов возбуждают 1000 уголовных дел.