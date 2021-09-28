Накануне Дня пожилых в Доме Правительства РТ выступил коллектив ветеранов «Ядкәрь»

Традиционный брифинг для представителей СМИ в Доме правительства Татарстана, посвященный предстоящей Декаде пожилых людей, сегодня выбился из протокольных рамок. Он начался выступлением ансамбля пожилых людей из Балтасинского района Татарстана. Артисты исполнили два творческих номера перед собравшимися в зале журналистами.

Фото: © Наталья Рыбакова

«Республиканская организация ветеранов предложила пригласить вокальный ансамбль „Ядкәрь“ из Балтасинского района. Этот коллектив — лауреат фестиваля «Балкыш», его художественный руководитель — Марат Габдулхаков. Участники ансамбля соскучились по аудитории и готовы показать своё мастерство», — сказала, открывая брифинг, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Руководитель Минтруда РТ отметила, что Декада пожилых людей проводится, чтобы «наше общество вспомнило о пожилых родных и близких». Сегодня каждый четвертый житель республики — пожилого возраста. При этом 28% пожилых татарстанцев проживают на селе. На начало 2021 года в республике насчитывается 189 долгожителей старше 100 лет и более — 23 мужчины и 166 женщин. Их численность по сравнению с сентябрем 2017 года выросла на 11,2 %, или на 170 человек.