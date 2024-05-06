Накануне Дня Победы ветераны Татарстана получили выплаты и персональные поздравления

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Ветераны Великой Отечественной войны из Татарстана получают субсидии по оплате ЖКУ, ежемесячные выплаты, государство помогает пожилым с ремонтом квартир. Накануне Дня Победы им также вручили поздравительные открытки и подарки. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Ветеранам предусмотрены меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в размере 50% от их стоимости в пределах нормативов потребления. Кроме того, участники Великой Отечественной войны и ветераны, ставшие инвалидами вследствие ранения, обеспечиваются протезно-ортопедическими изделиями. Также предоставляется 50% скидка на проезд на водном транспорте пригородного сообщения в республике во время навигации», — рассказала она.

Помимо мер социальной поддержки ветераны получают выплаты. Инвалиды Великой Отечественной войны первой группы получают ежемесячную денежную компенсацию в размере 22,9 тыс. рублей, инвалиды второй группы — 11,4 тыс. рублей, а инвалиды третьей группы — 4,5 тыс. рублей.

«Труженикам тыла предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере более 900 рублей, бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование. Помимо этого, в апреле производится ежегодная денежная выплата ко Дню Победы. Ветераны Великой Отечественной войны ее получили на свои счета, на которые им приходят пенсии», — отметила Зарипова.

Спикер напомнила, что с 2008 года реализуется Указ Президента России об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны. За эти годы в республике было направлено 20,2 млрд рублей на улучшение жилищных условий более 19 тыс. человек. Также проводится ремонт помещений, в которых проживают ветераны.

«В этом году силами муниципалитетов мы проводим ремонт 17 помещений. За годы действия программы с 2014 года проведен ремонт в 1 682 квартирах», — сообщила министр труда.

Социальное и медицинское обслуживание ветеранов — приоритетные направления работы в республике. Из общего числа обслуживаемых на дому 9% получателей соцуслуг составляют ветераны Великой Отечественной войны и другие приравненные к ним люди, всего это более 1,3 тыс. человек. 29 участников и инвалидов войны, находящиеся на постельном режиме, получают услуги по уходу в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

«В настоящее время в домах-интернатах проживают 38 ветеранов, это в основном одинокие труженики тыла. Они получают стационарную социальную помощь. Если среди ваших родственников и соседей есть те, кто нуждается в постоянной посторонней помощи, нужно обратиться в центр социального обслуживания либо в районный отдел социальной защиты», — добавила Зарипова, обращаясь к жителям Татарстана.

При необходимости пожилым людям будет оказана помощь в приготовлении пищи, кормлении, а также будут оказаны социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги.

«В этом году традиционно в преддверии великого Дня Победы с апреля проводятся поздравления от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова с вручением поздравительных открыток и подарочных наборов. В течение всего года мы проводим поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с юбилейными датами», — подчеркнула Зарипова.

Так, за первый квартал было вручено 454 конверта с персональными поздравлениями с 90-летием от имени Президента России Владимира Путина для ветеранов Великой Отечественной войны.