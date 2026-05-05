В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов прошел праздничный концерт

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Праздничный концерт под окнами ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла прошел сегодня в Казани во дворе дома по улице Ямашева.

Почетными гостями праздника стали бывшая несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей, труженица тыла Зайтуна Хусаинова, блокадницы Ленинграда Зинаида Бушуева, Валентина Красюк и Козета Иванова. С участниками акции пообщалась обозреватель «Татар-информа».

«Я родилась в концлагере 10 декабря 1941 года. Война – это страшно. Напутствие молодежи – чтобы уважали старших, берегли этот мир. Мир хрупок», – сообщила Зайтуна Хусаинова.

Родители Зайтуны Бургановны до начала Великой Отечественной войны жили в селе Ямбухтино Куйбышевского района. В 1939 году, после войны с Финляндией, финны отдали СССР большую территорию. В то время Советское правительство вело переселенческую политику для освоения пустующих земель, выбирали в основном трудоспособные многодетные семьи. Из села Ямбухтино 19 семей по вызову переехали в Карело-Финскую ССР.

Когда началась Великая Отечественная война, всех мужчин забрали на фронт, на хуторе остались только старики, женщины и дети. Отец Зайтуны Хусаиновой так и не вернулся, пропал на фронте без вести. 8 августа 1941 года хутор был захвачен финскими войсками. Мама Хусаиновой тогда была в положении. Ее вместе с детьми и другими жителями деревни поместили в концлагерь Тааветти. Пять тяжелых лет семья прожила в нечеловеческих условиях, выжить удалось чудом.

Потом был двухлетний лагерь фильтрации, и лишь в 1947 году семья смогла вернуться на родину. Те далекие события Зайтуна Хусаинова вспоминает со слезами на глазах. Сегодня Зайтуна Бургановна – председатель Республиканского общества несовершеннолетних узников концлагерей, а также общества несовершеннолетних узников концлагерей Ново-Савиновского района.

Ветеранов накануне 9 Мая пришли поздравить депутаты Госдумы России, Госсовета Татарстана и Казгорсовета.

«День Победы – важный праздник для нас. Вы отдали свой труд, многие отдали свои жизни за этот день», – сказал, обращаясь к ветеранам, депутат Госдумы РФ Марат Нуриев.

Он поздравил ветеранов с праздником, пожелал долгих лет жизни и мирного неба над головой.

«Мы должны любить и знать свою историю, знать тех людей, которые отдали жизнь за наше светлое будущее», – сообщила заместитель председателя комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова.

По ее словам, 9 Мая – самый важный день для нашей страны.

Руководитель Регионального штаба «Молодой гвардии» Татарстана, депутат Госсовета РТ Руслан Шигабуддинов отметил, что акция «Концерт под окнами ветерана» проводится ежегодно.

«К сожалению, сейчас некоторые западные страны пытаются переписать историю, не учитывая, что ценой 25 миллионов человеческих жизней Советский Союз внес решающий вклад в Победу над фашизмом. Молодое поколение не должно забывать, какой ценой досталась нам Победа», – подчеркнул Шигабуддинов.

Организаторами мероприятия выступили Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» совместно с Казанским местным отделением партии и Казанским государственным институтом культуры. На праздничном концерте ветеранам были вручены цветы и подарки, а также поздравительные открытки, подписанные Раисом Татарстана и мэром Казани.