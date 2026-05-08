Накануне Дня Победы в Челнах чествовали юбиляров семейной жизни

Юбиляров семейной жизни чествовали накануне Дня Победы в Набережных Челнах. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ.

«Дворец торжеств Набережных Челнов принял юбиляров семейной жизни. Это бриллиантовые, изумрудные и золотые юбиляры», – рассказали в пресс-службе.

На мероприятие были приглашены 15 супружеских пар. Они пришли вместе с детьми, внуками и правнуками.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил юбиляров, пожелал им здоровья и счастья. В завершение мероприятия гости возложили цветы к монументу «Родина-мать».

Начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова отметила, что ЗАГСы Татарстана в эти дни проводят патриотическую акцию «Нашим героям». Молодожены и юбиляры семейной жизни, учащиеся школ, вузов и ссузов отправили открытки участникам специальной военной операции.

В ЗАГСах также организован сбор помощи военным. Помимо прочего, молодожены после регистрации брака направляются к вечным огням и обелискам для возложения цветов.