Накануне Дня матери ЗАГС Казани поздравил три многодетные семьи в «Чаше»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Три многодетные семьи из столицы Татарстана, достойно воспитывающие по шесть-семь детей, чествовали сегодня в центре семьи «Казан». Мероприятие, организованная в рамках Года семьи, было приурочено ко Дню матери, который в воскресенье, 24 ноября, отметят в России.

«В последнее воскресенье ноября традиционно в нашей стране отмечается День мамы. Это, наверное, самый теплый праздник, который можно себе представить. Управление ЗАГС Казани в этом году решило пригласить три многодетные семьи», — сообщила журналистам перед началом мероприятия начальник управления Елена Студеникина.

При этом она отметила, что с начала этого года более 16 тыс. жительниц города стали мамами. А также выразила надежду, что к концу года их количество увеличится.

На встречу пришли Марина Варламова и Виктор Федоров. Оба работают в Казанском федеральном университете, воспитывают дочь и пять сыновей. Их дочке уже 17 лет, а самому младшему сыну — три года. Жители Казани познакомились в компании друзей, куда их пригласили, чтобы отметить День святого Валентина.

«Так интересно получилось — это было не 14, а 15 февраля. В этот день очень важный праздник для православных христиан — Сретение. Моя бабуля всегда называла этот праздник „Встретением“. Так 15 февраля на Сретение мы встретились с моим супругом», — рассказала «Татар-информу» многодетная мама Марина Варламова.

Свадьбу пара сыграла через семь месяцев после знакомства. По словам женщины, Господь подарил им много детей.

«Мы решили, что, сколько Господь дает, столько и надо брать подарочков. Быть многодетной мамой сложно, но радостно, потому что, сколько ты отдаешь, столько и получаешь — детскую непосредственность, радость, шалости. Я им каждый день говорю: „Что бы я делала, если бы вас не было?“» — сказала женщина.

В большой семье есть свои традиции. Федоровы очень любят отмечать Новый год, Рождество и Пасху. На праздники семья обычно собирается за большим столом, в гости приходят бабушки и дедушки.

«На Рождество мы ходим колядовать, такую традицию ввел мой папа. Даша сделала рождественскую звезду на палке, мы ходим к нашим близким, родным, знакомым», — добавила многодетная мама.

Также была приглашена семья Петрущенковых — председатель епархиального отдела по вопросам семьи, защите отцовства, материнства и детства Татарстанской митрополии, благочинный Пестречинского церковного округа, настоятель Свято-Троицкого прихода в селе Кощаково священник Ярослав Игоревич и его супруга Ксения. Ксения — заместитель благочинного Пестречинского церковного округа, директор воскресной школы. Родители воспитывают семерых детей.

Третья многодетная семья, Китаевы, также воспитывает семерых детей. Марьям работает психологом и занимается общественной работой. Ее супруг Эльмир в 35 лет увлекся игрой на саксофоне, самостоятельно научился играть и сегодня вместе с сыном выступил перед собравшимися в зале гостями.

Поздравить семьи с праздником пришел уполномоченный по развитию предпринимательства в Казани, депутат Казгордумы Михаил Кузнецов.

«В канун Дня матери хотелось бы пожелать вам терпимости и сил. Воспитать [детей] и сделать их достойными гражданами нашей планеты — большое дело», — заметил он.

Все три семьи в торжественной обстановке оставили подписи в Книге почета Управления ЗАГС Казани. Им вручили поздравительные свидетельства, цветы и памятные подарки.