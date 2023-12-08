Накануне Дня героев Отечества в Мамадыше открыли мемориальную доску бойцу СВО

Фото: © Николай Михайлов

В преддверии Дня героев Отечества в Мамадыше состоялось открытие мемориальной доски в честь выпускника лицея №2 Айрата Байкова, погибшего при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Почетное право открытия было предоставлено главе Мамадышского района Анатолию Иванову, заместителю Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Марату Ахметову и родителям героя.

Фото: © Николай Михайлов

«Еще одна мемориальная доска установлена на фасаде лицея №2. Она будет хранить память об Айрате Павловиче Байкове. Я знал его мальчишкой, видел, как он рос, и всегда знал, что из него получится большой человек. Невосполнимая утрата! Уважаемые мамадышцы, я прошу, пусть эти памятные мероприятия не станут событиями одного дня. Родители, рассказывайте об этих мужественных земляках детям, пусть история о подвигах наших истинных патриотов передается из уст в уста. Это наш святой долг! Урынын ожмахта булсын, Айрат!» — сказал Анатолий Иванов.

Фото: © Николай Михайлов

Айрат Байков родился 6 ноября 1990 года в городе Мамадыше. В 2005-м после 8-го класса поступил в казанское суворовское училище. В 2008 году, окончив учебное заведение, Айрат поступил в Казанское высшее артиллерийское командное училище.

В 2011 году после расформирования этого военного вуза продолжил свою учебу в Московской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга. По завершении учебы в 2013 году в звании лейтенанта поступил на службу в 39-ю отдельную мотострелковую бригаду, дислоцированную на Сахалине.

Фото: © Николай Михайлов

В 2018 году был командирован в Сирию, а в феврале 2022 года направлен для участия в СВО. За время службы был награжден медалями, в том числе и медалью Суворова.

Капитан Айрат Байков, заместитель командира 39-й отдельной мотострелковой бригады, погиб 2 июля 2023 года во время проведения СВО на Украине. У офицера остались жена и две дочери.

Это уже третья доска, установленная на фасаде лицея №2 имени академика К. А. Валиева в Мамадыше. Ранее здесь появились памятные доски в честь погибших в ходе спецоперации Олега Сорокина и Александра Кареева.

Фото: © Николай Михайлов

Президент РФ Владимир Путин во время обращения в честь Дня героев Отечества отметил, что героизм этих поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер народа.

«Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю», — заметил российский лидер.

Фото: © Николай Михайлов