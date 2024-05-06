Накануне 9 Мая в Татарстане проходят акции «Красная гвоздика» и «Георгиевская ленточка»

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

В связи с празднованием Дня Победы в Татарстане проводятся чествования ветеранов и другие праздничные мероприятия — акции «Красная гвоздика» и «Георгиевская ленточка», флешмоб в соцсетях #МойГеройМояСемья. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Одно из самых ярких событий — республиканский фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов „Балкыш“. С 2012 года он объединил более 100 тыс. человек. Если в 2012 году его участниками были 3,5 тыс. участников, то в 2024 году их число выросло до 25 тыс.», — сообщила она.

26 апреля татарстанцы стали участниками международной акции и написали исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». В учреждениях региона сейчас проходит акция «Георгиевская ленточка» с участием семей и детей, находящихся под патронатом органов социальной защиты.

С 10 апреля по 22 июня проводится ежегодная Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». Все денежные средства от реализации значков поступают в фонд для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий.

Кроме того, в социальных сетях продолжается акция «Герои Победы» с размещением фотографий и информации о подвигах на фронте и в тылу уроженцев Татарстана.

«С 22 апреля татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (#МойГеройМояСемья). Акция является дополнением к „Бессмертному полку“», — заметила Зарипова.

Она сообщила, что 8 мая в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. Мусы Джалиля состоится торжественное мероприятие с участием Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и ветеранов из муниципальных образований республики.

А в День Победы состоятся церемонии возложения цветов и венков к воинским захоронениям и памятникам павшим в годы Великой Отечественной войны на Арском и Архангельском кладбищах, к Вечному огню, Монументу матерям и вдовам погибших воинов, памятнику Советского солдата, мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне морякам в парке Победы Казани.